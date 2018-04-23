Üniversitelilerden Suriyeli çocuklara 23 Nisan hediyesi

KAYSERİ’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen kampanya ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Avrasya Gençlik Kulübü, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Avrasya Gençlik Kulübü, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Finans ve Ekonomi Kulübü tarafından Kilis’teki konteyner kentlerde yaşayan Suriyeli çocuklar için 5 binden fazla oyuncak toplandı.

ERÜ Avrasya Gençlik Kulübü, NNYÜ Avrasya Gençlik Kulübü, AGÜ Finans ve Ekonomi Kulübü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Suriyeli çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı. Kampanya hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Taha Tayfun Bağcı, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Gönüllüsü'yüm. Bu proje kapsamında Abdullah Gül, Nuh Naci Yazgan ve Erciyes Üniversitesi’ndeki arkadaşlarımızla beraber koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Uzun zamandır süren Suriye savaşında mağdur ve masum olan çocuklarımız için oyuncak topluyoruz. Kahraman Türk halkının o çocuklara 23 Nisan hediyesi olarak gönderdiği oyuncakları kendilerine ulaştırmak üzere kendimizi görevli kıldık” ifadelerini kullandı.

Bağcı, ERÜ ve NNYÜ tarafından tahsis edilen araçlarla yola çıkacaklarını belirterek, “Çarşamba günü genç kardeşlerimize, çocuklarımıza hediyelerimizi ulaştıracağız. Hedeflediğimiz sayı 5 bin oyuncaktı, biz bu sayıya ulaştık. Artık yeni hedefimiz 10 bin oyuncak olacak. 'Her bir oyuncak bir gülümseme' sloganıyla yola çıktık. Kilis’te savaş mağdurlarının yaşamış olduğu konteyner kentler var. Buralara Türkiye Cumhuriyeti’nin kontrolünde olan okullar kuruldu” diye konuştu.

NNYÜ Avrasya Gençlik Kulübü Başkanı Ömer Ersu ise projeyle ilgili, “Biz de bu projeye ortak olmak istedik. Okulumuzda stant açtık, yardım istedik. Bağışta bulunan hocalarımız oldu, öğrenciler geldi, oyuncaklarını bıraktılar. Okulumuz Rektörlüğü Kilis’e gidebilmemiz için araç tahsis etti” dedi.



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