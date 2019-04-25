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Üniversitelilerden merdiven çıkana elma

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin (MSKÜ) 'Gelecek Benim, Gelecek Biziz Topluluğu', Turizm Fakültesi'ndeki asansörleri kullanıma kapatarak, çalışanları ve öğrencileri, merdiven kullanımına teşvik etti. Merdivenleri...

Üniversitelilerden merdiven çıkana elma

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin (MSKÜ) 'Gelecek Benim, Gelecek Biziz Topluluğu', Turizm Fakültesi'ndeki asansörleri kullanıma kapatarak, çalışanları ve öğrencileri, merdiven kullanımına teşvik etti. Merdivenleri kullananlara elma ikram edildi.
Uluslararası Spor ve Kültür Birliği tarafından yürütülen 'Şimdi Hareket Zamanı' (Now We Move) kampanyasına MSKÜ'den de destek geldi. Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık koordinatörlüğündeki 'Gelecek Benim, Gelecek Biziz Topluluğu', engelliler için ayrılan asansörler dışında Turizm Fakültesi'ndeki tüm asansörleri kullanıma kapattı. Öğrenciler ve çalışanlar, merdiven kullanımına teşvik edildi. Merdivenleri kullananlara, sağlıklı yaşama attıkları adımı desteklemek amacıyla elma ikram edildi. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de kampanyaya destek vermek amacıyla merdivenleri çıktı ve öğrencilerden elma aldı.
Fiziksel aktivitenin artırılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen 'Şimdi Hareket Zamanı' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, yıl boyunca çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde, onlarca ülkede eş zamanlı olarak aktif yaşama dikkat çekmek için etkinlikler düzenleniyor.

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