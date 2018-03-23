Üniversitelilerden Mehmetçiğe ve Erdoğan'a Afrin teşekkürü

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Konseyi üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasında, Afrin'in teröristlerden temizlenmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Konseyi üyeleri, Suriye'nin Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na desteklerini sunmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için bir basın toplantısı düzenledi. İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cuma namazının ardından yapılan basın açıklamasında konuşan öğrenci konseyi üyelerinden Ayşe Engin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Emperyalist güçler kendi emellerine ulaşmak için Ortadoğu'da kirli savaşlar çıkarmakta ve bölgenin petrol başta olmak üzere kaynaklarını elde etmek için her türlü kirli oyunları oynamaktadır. Bunun yanında, son zamanlarda terör örgütlerini kullanarak bazı ülkelerde kaos çıkarma peşindedirler. İslam'ın son kalesi Türkiye devletinin büyüyüp, güçlenmesine hazmedemeyen emperyalist devletler, bu gelişmeleri durdurmak için ülkemizin güney sınırında terör koridoru oluşturmak istediler. Bundan dolayı 20 Ocak 2018 tarihinde hükümetimizin aldığı kararla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güney sınırına yapılan terör olaylarını bastırmak ve Suriye'nin kuzeyinde, Amerika'nın oluşturmak istediği terör koridorunu bozmak için Zeytin Dalı Harekâtı'nı düzenleyip, bölgede yaşayan Kürt, Türk ve Arap halklarının terör belasından kurtulmasını sağlamıştır. Herakâtta tek bir sivile ve sivil yerleşkesine zarar vermeden çok başarılı ve askeri bir deha ile bölge teröristlerden arındırılmış ve Afrin kurtarılıp, gerçek halkına hediye edilmiştir. Böylelikle Amerika'nın ve diğer emperyalist güçlerin tasarladığı plan da hükümetimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Cumhurbaşkanız Recep Tayyip Erdoğan tarafından boşa çıkarılmıştır. Bundan dolayı başta sahada kahramanca mücadele eden askerlerimize, dik duruşu ve kararlığıyla Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Bundan sonra, ümmedin umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya söz veriyoruz."



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