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Üniversiteliler, sokak hayvanları için kulübeler yaptı
KOCAELİ Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrenci Topluluğu üyelerince sokak hayvanları için tasarlanan kulübeler, Umuttepe Kampüsü’ndeki beslenme noktalarına konuldu. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi’nin...
GENEL 14.12.2019, 11:34
KOCAELİ Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrenci Topluluğu üyelerince sokak hayvanları için tasarlanan kulübeler, Umuttepe Kampüsü’ndeki beslenme noktalarına konuldu.
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda hayata geçirdikleri Kedi Evi ve Köpek Kulübesi Tasarım ve Uygulama Atölyesi’nde sokak hayvanları için kulübeler tasarlandı. 3 gruba ayrılan 30 öğrenci belediyenin sağladığı malzemelerle kedi ve köpekler için kulübeler yaptı. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrenci Topluluğu üyeleri, Umuttepe Kampüsü’nde sokak hayvanlarının beslendiği alanlara tasarladıkları kulübeleri yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi mama desteğinde de bulundu.
Proje koordinatörlerinden Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Rüveyda Kömürlü, projede emeği geçen ve sponsor olan belediyeye teşekkür etti.
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda hayata geçirdikleri Kedi Evi ve Köpek Kulübesi Tasarım ve Uygulama Atölyesi’nde sokak hayvanları için kulübeler tasarlandı. 3 gruba ayrılan 30 öğrenci belediyenin sağladığı malzemelerle kedi ve köpekler için kulübeler yaptı. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrenci Topluluğu üyeleri, Umuttepe Kampüsü’nde sokak hayvanlarının beslendiği alanlara tasarladıkları kulübeleri yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi mama desteğinde de bulundu.
Proje koordinatörlerinden Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Rüveyda Kömürlü, projede emeği geçen ve sponsor olan belediyeye teşekkür etti.
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