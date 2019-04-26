Üniversiteliler, ilaçlama yapabilen drone üretti

EDİRNE'de Trakya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen Ulusal Robot Yarışması ve Teknoloji Sergisi- RoboTrak 2019'da öğrencilerin ilaçlama için özel ürettikleri drone ve topraksız tarım yapabilen sera projeleri ilgi gördü.Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle Trakya Üniversiteler Birliği tarafından Robot 19 yarışmasının bu yıl 5'incisi gerçekleştirildi. Aynı zamanda öğrencilerin teknoloji alanında yaptığı projeleri de sergilediği yarışmaya bu yıl minikler kategorisi de eklendi. 7 kategoride gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler 350 proje ile dereceye girmek için ter döktü. Birbirinden farklı teknolojilerle üretilen projelerin sergilendiği yarışmada en çok ilgiyi ilaçlama için özel üretilen drone ve topraksız tarım yapılabilen sera projeleri gördü.İLAÇLAMA YAPABİLEN DRONE 'RÜZGAR'İlaçlama için özel üretilen drone projesinin sahibi Trakya Üniversitesi Mesleki Bilimler Yüksekokulu Havacılık ve Uzay Topluluğu, salonda drone ile gösteri yaptı. Rüzgar ismi verilen drone projesi hakkında bilgi veren TÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Barış Özkapı, amaçlarının tarlaya traktörlerin zarar vererek ilaçlaması yerine, drone aracılığıyla daha az maliyetle bu işin yapılabilmesi olduğunu söyledi. Özkapı, "Sonraki planlamalarımızda da tarımsal ilaçlamada kullanılmak üzere farklı ebatlarda dronelar üretmeyi planlıyoruz. Traktör tarlaya girdiği zaman ürüne zarar verebiliyor, bu anlamda uzaktan dronela ilaçlama yaparak bu zararların önüne geçilebilir. GPS üzerinden direk araziyi istenilen kordinatlarda farklı ilaçlama miktarlarıyla beraber daha az enerji kullanarak ilaçlama yapılabilecek. Böylelikle maaliyet ve enerji sağlayabilecek" dedi.TRAKTÖRLERİN TARLAYA VERDİĞİ ZARAR ENGELLENECEKSöz konusu projede çalışan Uçak Teknolojisi öğrencisi Şefik Teker, tarımsal ilaçlamayı dronela yapmanın çok büyük kolaylıklar sağlayacağını belirterek, "Ortalama 3 litrelik bir depo koyduğumuzda çok büyük bir alanı zahmetsiz bir şekilde ilaçlama yapabiliriz. Bunun bize avantajları şu olabilir; traktörlerin tarlaya verdiği zararı engellemiş oluruz, aynı zamanda elektrik tükettiği için çevre kirliliğini de önlemiş olacağız. Bunun yanında ufak bir kamera koyarak ürüne yaklaşıp herhangi bir hastalık, böcek olup olmadığını gözleme şansımız olacak" diye konuştu.Uçak Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Anıl Şahin de söz konusu projenin bir altyapı çalışması olduğunu, ilerleyen süreçte daha gelişmiş projeler üzerinde çalışacaklarının altını çizdi.TOPRAKSIZ TARIM YAPILABİLEN SERA ÜRETTİLERYarışmada bir diğer dikkat çeken proje de topraksız tarım yapılabilen sera oldu. Söz konusu projede çalışan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksekokulu Mekatronik bölümü öğrencisi Aykut Bozkır, amaçlarının daha az kaynakla daha fazla ürün elde edebilmek olduğunu söyledi. Ürünün tamamen suda yetiştiğini söyleyen Bozkır, "Bu sistemde topraklı tarıma göre su kaynağında daha az azalma oluyor. Topraksız tarımın farkı bu. Aynı zamanda topraktan gelebilecek hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. Tamamen daha az maliyetle bu işi yapmış oluyoruz. Su dünyada zaten azalıyor, bu büyük bir sorun, biz de daha az suyla daha fazla ürünü elde edebiliyoruz bu sistemle, bu önemli bir gelişme" şeklinde konuştu.'ÜRÜN TOPRAK KULLANILMADAN SULU ORTAM ÜRETİLİYOR'Projenin başındaki isimlerden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksekokulu Mekatronik bölümü öğretim üyesi Recep Yavuz Turan ise son yıllardaki iklim değişikliğinden dolayı tarımsal üretimin örtü altına alınmaya başlandığını, bu fikrin de buradan çıktığını dile getirdi. Turan, "Biliyorsunuz son yıllardaki iklim değişikliğinden dolayı tarımsal üretimimizi örtü altına almak zorundayız. Bu yöntemlerden bir tanesi de topraksız tarım. Toprak kullanmadan sulu ortamda suyu devir daim ettirerek üretim yapılıyor. Burada da arkadaşımız bunun bir örneğini uyguladı. Sistemi tamamen otomatik olarak çalışıp kaydediyor. Sizin belirlediğiniz parametrelere göre işlemli gerçekleştiriyor. Kökler suyun içerisinde yetişiyor" dedi.Öte yandan yarışma kapsamında öğrenciler gün boyu dereceye girmek için ürettikleri robotları yarıştırdı. Yarışmada, toplam 21 bin lira ödül dağıtıldı.

FOTOĞRAFLI