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Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu

YARI yıl tatili için Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde yaşayan ailesinin yanına gitmek üzere İzmir'den yola çıkan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Tuğba Nur U.'dan haber alınamıyor. Genç...

Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
YARI yıl tatili için Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde yaşayan ailesinin yanına gitmek üzere İzmir'den yola çıkan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Tuğba Nur U.'dan haber alınamıyor. Genç kızın, halasıyla kaldığı evdeki eşyalarının arasında bulunan mektupta, 'Beni aramayın, ben artık Tuğba değilim' yazılı olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde ailesiyle yaşayan ve geçen yıl Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanan Tuğba Nur U., üniversite eğitimi için kente geldi. İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde yaşayan halasının evine yerleşen genç kız, okulun yarı yıl tatiline girmesinin ardından geçen cuma günü ailesinin yanına dönmek için otobüs bileti aldı. Halası ve eniştesinin şehirlerarası otobüs terminaline bıraktığı Tuğba Nur U., iddiaya göre Kocaeli'ye varması gereken saatte gitmeyince yakınları kendisini aramaya başladı.
İzmir ve Kocaeli'deki yakınları, otobüs firmasının yetkilileriyle görüştüğünde, genç kızın otobüse hiç binmediğini öğrendi ve şaşkına döndü. Genç kızın İzmir'de kaldığı evdeki odasında yapılan incelemede, bir not bıraktığı ortaya çıktı. Buna göre notta, 'Beni aramayın, ben artık Tuğba değilim' yazılı olduğu öğrenildi.
ALIŞVERİŞ YAPMIŞ
Üniversite öğrencisi Tuğba Nur U.'nun odasındaki eşyalar arasında çıkan alışveriş fişinde ise genç kızın çadır, bot ve peruk gibi eşyalar aldığı anlaşıldı. Ayrıca, genç kızın not defterlerini inceleyen yakınları, psikolojik sorunları olduğunu fark etti. Geçen cuma gününden bu yana haber alınamayan Tuğba Nur U.'nun bulunması için yakınları, polis ve jandarmaya başvurdu. Yakınları, üniversiteli kızın fotoğraflarını da sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak görenlerden yardım istedi.

FOTOĞRAFLI

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