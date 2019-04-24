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Üniversiteli Sefa kazada öldü, yoldan geçen selfie yaptı (2)

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖZÜR DİLEDİ Karabük’ün Yenice ilçesinde kazada ölen motosikletli  Sefa Cinkavuk'u (21) arka plana alarak selfie yapan İ.Ö. tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür diledi. İ.Ö. özür mesajında, "Olaya tesadüfen,...

Üniversiteli Sefa kazada öldü, yoldan geçen selfie yaptı (2)

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Karabük’ün Yenice ilçesinde kazada ölen motosikletli  Sefa Cinkavuk'u (21) arka plana alarak selfie yapan İ.Ö. tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür diledi. İ.Ö. özür mesajında, "Olaya tesadüfen, Karabük’e giderken şahit olduk. Yardımcı olmak için elimizden geleni yaptık ama durum malum, göründüğü gibi ambulans bekledik. Ben hatta vallahi çocuğun durumuna ağladım. Selfie derken kameramın arkası kırık zaten. Önceki fotolarım da hep ön kameradan. Hatta delikanlı motoru yeni almış, satış yapmaya geliyorlarmış. Arkadaşı da arkasından taksiyle takip etmiş. O da çok üzgündü, satıştan önce kullandırdığına. Yanlış anlaşılmışsam herkesten özür dilerim. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar versin" dedi.

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