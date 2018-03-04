Üniversiteli Sedanur, ilkokul öğrencilerinin yüzünü güldürüyor

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da, üniversite öğrencisi Sedanur Kavaklı (20), 'Mor Kanatlar' adını verdiği projesiyle ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerinin umudu oldu. Kitap, kalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerini yardımseverlerden toplayıp, yoksul öğrencilere ulaştıran Kavaklı, yol ve konaklama masraflarını da harçlıklarıyla karşılıyor.

Uludağ Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü öğrencisi Sedanur Kavaklı, sosyal medya üzerinden ve yüz yüze görüştüğü yardımseverlerden topladığı az kullanılmış ya da kullanılmamış kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaştırıyor. Arkadaşlarıyla sohbet ederken, yardım çalışması yapmaya karar verdiğini belirten Kavaklı, ortak çalışacakları arkadaşının vazgeçmesi üzerine 'Mor Kanatlar' adını verdiği projesini tek başına sürdürüyor. Babaannesi ve dedesi ile yaşayan Kavaklı, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra yardımseverlerden gelen mont ve botları da evinde topluyor.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin okuduğu okulları tespit etmek için sosyal medyadan araştırmalar yapan Kavaklı, milli eğitim müdürlüklerinden de teyit alıyor. Bir okulla ilgili araştırma yaparken, görüştüğü öğretmenin sözlerinden çok etkilendiğini belirten Kavaklı, "Şanlıurfa'da görüştüğüm okulun öğretmeni, bana 'Bir kalem ya da bir kitap deyip, esirgemeyin. Bir kalem, bir hayat demek. Buralarda çocuklarımızın çok fazla ihtiyacı var' dedi. Bu da beni çok etkiledi" diye konuştu.

'BU, BİR GÖREV'

'Mor Kanatlar' ismini verdiği yardım projesiyle ilgili bilgi veren Sedanur Kavaklı, "Aslında bu çalışmayı arkadaşımla yapıyordum. Kendisi çalışamayacağını söyleyince tek başıma sürdürmek zorunda kaldım. Zorundaydım, çünkü bu, bana göre bir görev. Yardım dağıtmak için hangi şehre gittiğimin hiçbir önemi yok. Sadece önemli olan, ihtiyaç sahibi olmaları. Bu zamana kadar Bingöl, Şanlıurfa ve Trabzon'a gittim" dedi.

YOL VE OTEL PARASINI HARÇLIKLARIYLA BİRİKTİRİYOR

Yapacağı yardımlar için para yardımı kabul etmeyen, gelen tekliflerden ise dağıtılması için kırtasiye malzemesi istediğini dile getiren Kavaklı, proje kapsamında topladıklarını dağıtmak için ihtiyacı olan yol ve otel masraflarını harçlıklarından karşıladığını söyledi. Yardım götürülecek okula gitmeden aylar önce harçlıklarını biriktirmeye başladığını anlatan Kavaklı, şöyle konuştu:

"Ben bir öğrenciyim. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Yapacağım yardım gezilerinde ulaşım ve konaklama giderlerimi kendim karşılıyorum. Tek başıma olduğum için hepsini tek başıma üstlenmek zorundayım. Yardım yapılacağı zaman ise okulumu bir müddet bırakıp çocukların yanında oluyorum. Verdiğim emeğin karşılığını ise çocukların yüzündeki tebessümleri ve bakışlarıyla alıyorum. Şanlıurfa'da gittiğim okula ilk adım attığımda çocukların hepsi aynı anda hücum şeklinde üzerime koşmuştu. Bu inanılmaz bir duygu. Tarifi yok. Bu benim için bir ilk olmasına rağmen çok güzel geçti. Projeme başlamadan önce insanların çoğu olumsuz karşılık verdi. Kimisi anlamadı kimisi yargıladı. Beklediğim şeylerdi; ama pes etmedim, yılmadım. Emeğimin karşılığını çocukların sarılmaları ile aldım."

'BİR KALEM ORALARDA BİR HAYAT DEMEK'

Yardımseverlerden destek beklediğini vurgulayan Sedanur Kavaklı, yoksul ailelerin çocuklarının bir silginin yarısı ile mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gittiğim okulda çocuklar rengarenk malzemeleri gördüğünde çok heyecanlılar ve çok mutlu oldular. Öğrenciler pembe rengi aslında biliyorlar; ama pembe renkli bir kalemi, pembe yazan, mavi yazan bir kalemi ilk kez gördüler. Bunlara sahip oldukları için seviniyorlar. Onları bu şekilde görmem beni mutlu ediyor. Bazı bölgelerde çocuklar bir kalemle bir dönemi bitiriyorlar. Bu demek oluyor ki bir kalem oralarda bir hayat demek. Yüreği güzel insanlardan destek bekliyorum, lütfen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize malzeme gönderelim. Bir kalem diyerek küçümsemeyin, bir ceket deyip küçümsemeyin; çünkü oradaki çocuklarımızı bir ceketle bir kalemle bir dönemlerini idare ediyorlar. Kullanmadığınız bir parça eşya, bir silgi, hatta silginin yarısı dahi olur, yarım bir silgi bile yarım bir dönem demektir. Bu yüzden 'Sen de el ver geleceğimiz olsun' sloganıyla eğitimsiz hiçbir çocuğumuz kalmasın diye çocuklara yardım götürmeye devam edeceğim."



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