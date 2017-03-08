Üniversiteli kızlar cinsiyet ayrımcılığına inanmıyor

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi'ndeki (MCBÜ) 1626 öğrenci üzerinde yapılan kariyer planlarında cinsiyetin rolüyle ilgili araştırmada, üniversiteli genç kızların cinsiyet ayrımcılığına inanmadığı ortaya çıktı.MCBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Dinç Horasan ve Yrd.Doç.Dr. Saliha Özpınar, üniversite öğrencilerinin kariyer beklentilerinde cinsiyete dayalı farklılıkları saptamak için çalışma yaptı. Araştırma 1626 üniversite öğrencisine ulaşılarak kariyer beklentilerinde cinsiyet farklılığının önemli olup olmadığı soruldu. Çalışmanın sonuçları hakkında bilgi veren Yrd.Doç.Dr. Saliha Özpınar tıp, iktisadi idari bilimler, mühendislik, fen edebiyat ve sağlık yüksekokulundaki öğrencilere ulaştıklarını ve 8 soru sordukları anlattı. Yrd.Doç.Dr. Özpınar şunları söyledi:"Öğrencilerin kariyer cinsiyet etkisiyle ilgili tutumlarını ölçmeye çalıştık. Öğrencilere kariyer seçimi cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini ve iş bulma, işteki yükselme imkanlarında erkeklerin kadınlara göre avantajlı olup olmadığını sorduk. Sonuçlarda kız öğrencilerde kariyer beklentisinin artığını saptadık. Üniversite öğrencilerinin toplamda yüzde 53'ü kariyer seçiminin cinsiyete göre farklılık gösterdiği söyledi. Ancak bu oran erkeklerde daha yüksek çıktı. Erkeklerin yüzde 57.7'si, kızların da yüzde 50.9'u kariyer seçiminin cinsiyete göre farklılık gösterdiğini düşünüyor. İş bulma açısından erkeklerin daha avantajlı olup olmadığı konusunda yönelttiğimiz soruda erkeklerin yüzde 32'si daha avantajlı olduğunu düşünürken, kızların ise yüzde 80'i buna katılmıyor. İşteki yükselme imkanları açısından erkeklerin daha avantajlı olup olmadığıyla ilgili soruda ise erkekler yüzde 30 oranında daha avantajlı olduklarını söyledi. Kızların yüzde 80'i ise erkeklerin bu düşüncesine katılmıyor. Çalışma sonuçlarına göre kızlar erkeklere göre daha iyi bir kariyer hedefliyor ve iş hayatındaki kariyer planında cinsiyet ayrımcılığına inanmıyor. Sonuçları değerlendirdiğimizde cinsiyet ayrımcılığıyla ilişkili toplumsal gelişimin iyi yönde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kadınlar kendilerine daha çok güvenmeye başladılar ve kariyerde kadın erkek ayrımına inanmıyorlar."FOTOĞRAF