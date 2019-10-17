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Üniversiteli Kardelen, Kuşadası'nda toprağa verildi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesince bağışlanan organları nakil bekleyen 4 kişiye...
GENEL 17.10.2019, 18:20
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğrencisi olduğu üniversitenin bahçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesince bağışlanan organları nakil bekleyen 4 kişiye hayat olan Kardelen Çetin'in (22) cenazesi, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.
KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin, geçen hafta üniversitenin bahçesinde aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözü önünde yere yığılan genç kız, ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kardelen Çetin, yoğun bakıma alındı. 1 hafta yoğun bakımda kalan Çetin'in 14 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturan anne Alev Çetin ile baba Saffet Çetin, KKTC'ye gitti ve kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağış kararının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden genel cerrah Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu ve hastane organ çıkarım ekibi, KKTC'ye giderek, Çetin'in kalp ve karaciğerini operasyonla alıp, Antalya'ya getirdi. Çetin'in kalbi A.Ü. Hastanesi'nde Necip Fazıl Çetin'e (31), karaciğeri ise 2014 yılından beri karaciğer sirozu ile mücadele eden Mustafa Dönmez'e (41) nakledildi. Çetin'in böbrekleri ise KKTC'deki nakil bekleyen 2 hastaya, korneaları da 1 hastaya nakledildi.
Kardelen Çetin'in cenazesi, önce uçakla İzmir'e ardından da kara yoluyla memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Genç kız için bugün ikindi vakti Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kardelen Çetin'in babası market işletmecisi Saffet Çetin, yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Saffet Çetin, kızının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Sinir krizi geçiren anne Alev Çetin ise cenazeye getirilmedi. Kılınan namazın ardından Kardelen Çetin'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Kuşadası Yeni Asri Mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.
KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Bölümü son sınıf öğrencisi Kardelen Çetin, geçen hafta üniversitenin bahçesinde aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözü önünde yere yığılan genç kız, ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Kardelen Çetin, yoğun bakıma alındı. 1 hafta yoğun bakımda kalan Çetin'in 14 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oturan anne Alev Çetin ile baba Saffet Çetin, KKTC'ye gitti ve kızlarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Bağış kararının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nden genel cerrah Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu ve hastane organ çıkarım ekibi, KKTC'ye giderek, Çetin'in kalp ve karaciğerini operasyonla alıp, Antalya'ya getirdi. Çetin'in kalbi A.Ü. Hastanesi'nde Necip Fazıl Çetin'e (31), karaciğeri ise 2014 yılından beri karaciğer sirozu ile mücadele eden Mustafa Dönmez'e (41) nakledildi. Çetin'in böbrekleri ise KKTC'deki nakil bekleyen 2 hastaya, korneaları da 1 hastaya nakledildi.
Kardelen Çetin'in cenazesi, önce uçakla İzmir'e ardından da kara yoluyla memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Genç kız için bugün ikindi vakti Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kardelen Çetin'in babası market işletmecisi Saffet Çetin, yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Saffet Çetin, kızının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Sinir krizi geçiren anne Alev Çetin ise cenazeye getirilmedi. Kılınan namazın ardından Kardelen Çetin'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Kuşadası Yeni Asri Mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.
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