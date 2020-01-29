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Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 25'inci günde de sürdü
GENEL 29.01.2020, 15:48
TUNCELİ'de, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 25'inci günde 50 kişilik ekip tarafından sürdürüldü.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Hemen arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kızın cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. Daha sonra ki günlerde ise Gülistan Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.
Arama çalışmaları 25'inci gününe girerken, bugünkü aramalar 50 kişilik ekip ile sürdürüldü. Uzurçayır Barajı Gölü'nde dalgıç polisler arama yaparken, jandarma arama kurtarma timleri de su altı kamerasıyla tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler karadan da arama kurtarma köpekleriyle Gülistan'a dair iz aradı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Hemen arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kızın cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. Daha sonra ki günlerde ise Gülistan Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.
Arama çalışmaları 25'inci gününe girerken, bugünkü aramalar 50 kişilik ekip ile sürdürüldü. Uzurçayır Barajı Gölü'nde dalgıç polisler arama yaparken, jandarma arama kurtarma timleri de su altı kamerasıyla tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler karadan da arama kurtarma köpekleriyle Gülistan'a dair iz aradı.
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