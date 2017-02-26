Üniversiteli gençlerden anlamlı proje

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de üniversite öğrencileri, 'Kardeşim ol' sloganı ile hayata geçirdikleri kardeş okul projesiyle hem minikleri sevindiriyor hem de ihtiyaçlarını karşılıyor. Aynı zamanda okuldaki eksiklikleri de tamamlayan gençler, zaman zaman miniklerin duvarlarını da boyamayı ihmal etmiyor.

Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu öğrenci topluluğu 'Kardeşim ol' sloganı ile kardeş okul projesi hayata geçirdi. 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Culhe koordinatörlüğünde gerçekleşen sosyal sorumluluk projesinde görev alan gönüllü öğrenciler üç aylık süreçte sosyal medyadan, 'Kardeşim ol' ile kampanya başlattı.

Aynı zamanda gönüllü bağışçılar, dernekler ve çevrede bulunan esnaflarla bir araya gelerek, hayata geçirdikleri proje hakkında bilgi veren gençler, çok sayıda yardım topladı. Gönüllü öğrenciler bağışçılardan gelen bot, mont, kaynak kitap ve kırtasiye malzemelerini Nuru ile Senir Anaokulu ve ilkokulu öğrencilerine götürüp teslim etti. Bununla da kalmayan genç gönüllüler aynı zamanda anaokulu ve ilkokulun duvarlarına farklı çizgi karakterleri çizip, Atatürk portreleri yaptı. Zaman zaman da sınıfta öğrencilerle bir araya gelen gönüllüler, onlarla marşlar söyleyip oyun oynamayı da ihmal etmeyerek kaliteli zaman geçirmelerini sağladı.

Aldıkları olumlu tepkilerden çok memnun kaldıklarını belirten Elif Culhe, ilçenin uzak yerleşim birimlerindeki okullarda eğitim alan çok sayıda dar gelirli öğrencinin bulunduğunu belirterek, "Üniversiteli gençler olarak çıktığımız bu yolculuğumuzu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz 23 Nisan'da da farklı okullara gidip küçük kardeşlerimizle bir araya gelmektir. Onlara giderken yine çam sakızı çoban armağanı hediyelerde götürmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle gönüllü bağışta bulunmak isteyenler bizimle irtibata geçsin. Alacağımız kum taneleri ile minik yüreklerin mutluluğuna mutluluk katmak istiyoruz" dedi.

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