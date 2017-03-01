Üniversiteli Elif, babasıyla arcılık yapıyor

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde oturan 26 yaşındaki Elif Şenses, emekli olan ve 1 kovan alan babasına yardımcı olmak için başladığı arıcılığı meslek haline getirip, büyüttü. Üniversite eğitimini sürdürürken kovanların sayısını 6 yılda 36'ya çıkarıp yılda 1.5 ton bal üretimi yapan Elif Şenses, "Kovan sayısını 150'ye yükseltmeyi ve arılardan elde ettiğimiz ballar ile markalaşmak istiyorum" dedi.

Ergene İlçesi'nin Ulaş Mahallesi'nde oturan Sinan Şenses, 6 yıl önce emekli olduktan sonra kendi olanakları ile kovan alıp bal üretmeye başladı. Şenses'in kızı Elif Şenses de ilgi duyup babasına bal üretimi sırasında yardımcı olurken, arıcılığı kısa sürede severek yapmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitimini sürdüren 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Şenses, babasına yardım için başladığı arıcılığı meslek haline getirip, yavaş yavaş büyütmeye başladı. Elif Şenses, 6 yıl önce 1 olan kovan sayısını çalışan bugün 36'ya çıkarmayı başardı. Özel kıyafetlerini giyip her gün kovanlar ile ilgili çalışan Elif Şenses, şöyle dedi:

"MARKALAŞMAK İSTİYORUM"

"Arıcılığa bir kovanı bulunan babama yardım etmek için başlamıştım. Baktım hoşuma gidiyor zevkli alarak yapıyorum. 'Bundan sonra ben de yapabilirim' diye düşündüm. Babama yardımcı olurken, şimdi o bana yardımcı oluyor. Arı bakmanın hoş bir meslek olduğunu düşünüyorum. Buradan bütün bayanlara tavsiye ederim kolay yapılabilir bir iş. Balın insan sağlığı için katkıları anlatılamaz. Bu yüzden değerli bir şey. Şu anda bulanan 36 kovan sayımızı 150 civarına yükseltmeyi hedefliyorum. Arılardan elde ettiğimiz ballar ile markalaşmak istiyorum."

Arıcılığı çok kovanla yapmak yerine güçlü arılar ile yaptıklarını anlatan Elif Şenses, "Yılda 35 kovandan 1.5 ton bal alıyoruz. Bizim sistemimiz daha farklı. Normalde iki katlı aracılık yapılıyor. Ancak biz daha fazla kovan yapmaktansa daha güçlü arılar ile bunu yapmaya çalışıyoruz. Birde biz 100 kovandan alınması gereken 1.5 ton balı, 35 kovandan alıyoruz. Elde ettiğimiz balları elden satmaya çalışıyoruz. Çünkü toptancılar daha düşük fiyattan alıyorlar. Bu yüzden toptancıya vermek istemiyoruz. Elden satmak daha karlı oluyor" diye konuştu.

Bal üretiminde artık büyük tecrübe sahibi olan Şenses, katsızız, gerçek balın kristalleştiğini anlatırken, "Herkeste yanlış bir bilgi var. Böyle donuk gördükleri zaman acaba şeker mi diye düşünüyorlar. Bu yanlış bilinen bir bilgi. Bilinçli müşterilerimize böyle kristalize olmuş ballardan veriyoruz. İstemeyen müşterilerimize ise 45 derece erittiğimiz ballardan veriyoruz" dedi.

Arıların kendilerine göre çok farklı bir dünyaları olduğunu zarar verilmediği takdirde zararsız oldukların belirten Şenses, "Arıların çok farlı bir dünyası var. Buraya kontrole etmeye geldiğimde parmağıma konuyorlar. Hiç bir zarar vermeden uzaklaşabiliyorlar. Siz onlara zarar vermediğiniz sürece onlar da size zarar vermez" dedi.

Sinan Şenses, kızının aracılığı severek yaptığını ve onlara çocukları gibi baktığın anlatırken, "Elif ilk başladığım günden bugüne kadar çok istekli. Onun isteği ve çalışmasıyla bu günlere geldik. Hedeflerinin olması çok güzel. O hedeflere doğru adım adım gidiyor. Bu bana çok büyük mutluluk veriyor. Bunları yaparken de okuluna da devam ediyor" diye konuştu.

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