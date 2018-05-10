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Üniversitelerini tanıtmak için tarihi İshak Paşa Sarayı’nda türkü söylediler

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), () - AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, Ahmedi Hani Meslek Yüksek Okulu'nun 30 kişilik öğrenci korosu, tarihi İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret edenlere yöresel türküler söyleyip, üniversitelerini tanıttı. İbrahim...

Üniversitelerini tanıtmak için tarihi İshak Paşa Sarayı’nda türkü söylediler

Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), () - AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, Ahmedi Hani Meslek Yüksek Okulu'nun 30 kişilik öğrenci korosu, tarihi İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret edenlere yöresel türküler söyleyip, üniversitelerini tanıttı.
İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne bağlı Ahmedi Hani Meslek Yüksek Okulu'nun aşçılık, halıcılık, turizm animasyonu ve dış ticaret programı bölümlerinin öğrencilerinden oluşan koro, üniversitenin tanıtımı için tarihi İshak Paşa Sarayı’nda sahne aldı. İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlileri çeşitli enstrümanlar çalarken, 30 kişilik öğrenci korosu da türkü söyledi. İshak Paşa Sarayı’nı gruplar halinde gezen yerli- yabancı ziyaretçiler için yöresel türküler seslendirildi. 
Ahmedi Hani Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit, "Amacımız, İshak Paşa Sarayı’nı ziyarete gelenlere, hem üniversitemizi hem de ilçemizi tanıtma" dedi. 
İshak Paşa Sarayı’nda ziyaretçilere gönüllü rehberlik hizmeti veren Salih Ergül ise konserin ziyaretçiler açısından anlamlı olduğunu söyledi.

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