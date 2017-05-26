Üniversitelerarası Kurul, Mersin'de toplandı

MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi, Üniversitelerarası Kurulu'nun (ÜAK) 240'ıncı toplantısına ev sahipliği yaptı.

Çiftlikköy Kampüsü Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Vali Özdemir Çakacak, üniversitelerin rektörleri ve temsilcileri ile ÜAK üyeleri katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Vali Çakacak, Türkiye'nin kalkınmasında ve gelişmesinde üniversitelerin lokomotif görevi gördüğünü belirterek, "Üniversiteler, bilginin üretildiği ve paylaşıldığı, teknolojinin dönüştürüldüğü çok özel yerler. Üniversiteler, sadece bulundukları şehrin değil ülkelerin de sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan önemli kuruluşlardan biri. 32 yıllık meslek hayatımda, üniversitelerin özellikle sosyokültürel yaşama etkisinin bir tanığı olarak bu kurumların korunmasının ve geliştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

ÜAK Başkanı ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'da, üniversiteye ilişkin bilgi verdi. Toplantı sonrası Çiftlikköy Kampüsü'nü gezen konuklar, daha sonra Cennet-Cehennem, Kanlıdivane, Kızkalesi, Narlıkuyu gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Düzenlenen program, geniş bir katılımın olduğu gala yemeğiyle sona erdi.

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