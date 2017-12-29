Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri...
 Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 2 yaralı
Esenler'de soygun sırasında çatışma

Üniversitede 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' ve 'Piyango haramdır' afişleri

KARAMAN'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki farklı noktalara, üniversitenin logosunun da yer aldığı 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' ve 'Piyango haramdır' yazılı afişler asıldı. Üniversite yetkilileri, "Kanunsuz...

Üniversitede 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' ve 'Piyango haramdır' afişleri
KARAMAN'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki farklı noktalara, üniversitenin logosunun da yer aldığı 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' ve 'Piyango haramdır' yazılı afişler asıldı. Üniversite yetkilileri, "Kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını onaylıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin Yunus Emre Kampüsü'nün farklı noktalarına yılbaşı kutlaması ve piyango karşıtı afişler asıldı. Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın kaşe ve imzasıyla onaylanmış olarak asılan 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' ve 'Piyango haramdır' yazılı afişlerde, bir sivil toplum kuruluşunun yanı sıra üniversitenin logosunun da bulunduğu görüldü. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na ait bir panoda ise başka bir sivil toplum kuruluşuna ait 'Yılbaşı kutlamıyoruz' yazılı afiş asıldı.
Üniversite yetkilileri, asılan afişlerin mevzuata aykırı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
''Mevzuata aykırı olmadığı, kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını üniversite olarak onaylıyoruz.''

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,