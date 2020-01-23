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Üniversitede ihtiyaç sahipleri için 'Giy-Çık' mağazası

GENEL 23.01.2020, 08:48
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Üniversitede ihtiyaç sahipleri için 'Giy-Çık' mağazası
ATATÜRK Üniversitesi bünyesinde 'Giy-Çık' mağazası açıldı. İhtiyaç sahibi öğrencilerin giysi, ayakkabı ve aksesuar ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayacak olan mağazaya 2 ayda binden fazla giysi toplandı.
Atatürk Üniversitesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için proje başlattı. Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında kampüs içerisinde 'Giy-Çık' mazağa ve atölyesi açıldı. İhtiyaç sahibi öğrencilerin giysi, ayakkabı ve aksesuar ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayacak mağaza-atölyeye 2 ayda binden fazla giysi, ayakkabı ve aksesuar toplandı. Kariyer merkezi öğrencilerinin gönüllü olarak görev aldığı mağazada, bir hafta içerisinde onlarca öğrenciye kıyafet desteği sağlandı. Üniversite bünyesinde görev yapan akademisyen ve idari personel ile öğrencilerin gönüllülük ve sosyal sorumluluk anlayışı ile verdikleri ürünlerin teslimi halinde de bilgi veriliyor. Gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanan elbiselerin bir bölümü de Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından yeniden tasarlanıyor.
Mağaza-atölye konseptiyle açılan birimin Atatürk Üniversitesi'nin bütün birimlerinin ortak çalışmasıyla ortaya çıktığını belirten Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy, "Sadece iyilik üzerine kurulmuş bir konsept üzerine çalışıyor. Gücü yetmeyen, ihtiyacı olan, hatta ihtiyacı olmayıp ta elbisesini beğenmeyerek değiştirmek isteyenlere de hizmet veriyoruz. Tamamen bağışla iki ayda bin parça giysi aksesuar sağlandı. Bir haftadır açık olmasına rağmen internet sitemiz üzerinden onlarca elbiseyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturduk" dedi. 
İSRAFIN ÖNÜNE GEÇMEYİ AMAÇLIYORUZ
Dünyada iki saniyede bir TIR dolusu tekstil atığının çöpe gittiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Toy, şunları söyledi: 
"Şu an dünyada Birleşmiş Milletler'de kalkınma hedefleri dediğimiz bir gündem maddesi var. Bu proje dört ana hedefe hizmet ediyor. İklim değişikliği, artan su kaynakları israfı konusunda bizim yaptığımız girişimlerin katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kaliteli eğitimle hem yoksulluklara karşı mücadeleye katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Mesela en dünya üzerinde en çok su harcayan sektör, tekstil sektörü, en çok israf edilen sektör, yine tekstil sektörü. Her iki saniyede bir TIR dolusu tekstil atığı çöpe gidiyor. Bu bir istatistiktir. Kendimiz karınca kararınca bu israfın önüne geçmek adına 'giy-çık' projesini başlattık."
TÜRKMENİSTANLI DARYA GÖNÜLLÜ
Nenehatun Kültür Merkezi'nin alt katında açılan mağazada gönüllü olarak çalışan Türkmenistanlı Darya Beschastnova, "Giy-çık mağazası için çok emek verdik. İhtiyacı olan ya da olmayan öğrenci arkadaşlarımıza burada hizmet sunmak istiyoruz. Projeyi arkadaşlarıma da söyledim, çok beğendiler. Projenin sürdürülebilir olacağına çok inanıyoruz. Aynı zamanda ekonomi ve ekolojiye katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.
Giy-çık mağazası gönüllülerinden Mustafa Kaan Tanın, kıyafetlerin dolaplarda çürümesi yerine ihtiyacı olanlara verilmesinin çok anlamlı olacağını söyledi. 

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