Üniversitede bilimsel yöntemlerle en doğal sirke araştırması yapıldı

BALIKESİR Üniversitesi (BAÜN) Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, doğal ve hiçbir koruyucu katkı maddesi içermeyen kaliteli ve lezzetli sirke oluşturmak için bilimsel araştırma yaptı. Doç. Dr. Selami Selvi, araştırma kapsamında; öğrencilerle 20'den fazla tıbbi bitki ile doğal ve kaliteli sirke üzerinde çalıştıklarını söyledi.BAÜN Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, katkı maddesi kullanmadan, 20 çeşit bitkiyle en doğal sirke araştırması yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi, şunları söyledi:“Öğrencilerimizle birlikte 20'den fazla tıbbi bitki ile doğal ve kaliteli sirke üzerinde çalışılmalar yaptık. Ayrıca farklı yöntemlerle doğal sirke yapan kişilerin ve firmaların sirke yapım yöntemlerini de uygulamalı olarak inceledik. Bilimsel yöntemlerle hazırlanmış en doğal sirkeyi ortaya koymayı ve bunu kayıt altına almayı hedefliyoruz. Yıl sonuna öğrenciler tarafından farklı yöntemlerle yapılmış doğal sirkelerin sergileneceği ve çeşitli söyleşi ve bildirilerin olacağı Altınoluk MYO Tıbbi Sirke Festivali'nin ilkini düzenleyeceğiz. İlk defa bir üniversite tarafından düzenlenecek olan sirke festivalini geleneksel hale getirmek istiyoruz."Bilimsel çalışmanın sonuçlarının halkla paylaşılacağı Tıbbi Sirke Festivali, Aralık ayı içerisinde yapılacak.