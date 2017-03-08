Üniversitede 8 Mart etkinliğine yapılan saldırıda yaralandı

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,() BİLGİ Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği için stant açan öğrencilere okul dışından gelen bir grup saldırdı. Çıkan arbedede Medya ve İletişim Sistemleri 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Esmer, gözünden aldığı darbe ile yaralandı.

Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü'ne dışarıdan gelen bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik yapan öğrencilere saldırdı. Olayda yaralanan öğrenciler oldu.

Çıkan arbedede yüzüne tekme gelen Medya ve İletişim Sistemleri 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Esmer, sağ gözünden yaralandı. Yüzüne tekme gelen öğrencinin gözü morarırken kaşında açılma oldu. Yaralı öğrenci Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

OKUL ÖĞRENCİSİ OLMAYAN BİR GRUP SALDIRDI

Tedavisinin ardından hastaneden ayrılan İrem Esmer; "Bugün Bilgi Üniversitesi'nde 8 Mart etkinliğimiz vardı. 20 kişilik bir grup gördük. Masamız vardı. Masamızı devirdiler. Tekbir getirerek bize saldırdılar. Yaşanan kargaşada ben yere düştüm. Yüzüme tekme geldi. Her sene yaptığımız gibi bu sene de standımızı açmıştık. 8 Mart'ı kutlarken bir anda böyle bir şeyle karşılaştık. Okul öğrencisi olmayan grup turnikelerden atlayarak içeri girmiş. Yüzleri kapalıydı" dedi.

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