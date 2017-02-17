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Üniversite özel güvenliğinden "Akademisyenlere ihraç" protestocularına kameralı takip

 Enver ALAS / İSTANBUL () - İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü önünde toplanan bir grup, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) akademisyenlerin ihraç edilmesini protesto etti. Polis yoğun güvenlik önlemi aldığı sırada,...

Üniversite özel güvenliğinden "Akademisyenlere ihraç" protestocularına kameralı takip

 Enver ALAS / İSTANBUL () - İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü önünde toplanan bir grup, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) akademisyenlerin ihraç edilmesini protesto etti. Polis yoğun güvenlik önlemi aldığı sırada, üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin de kamera ve fotoğraf makinalarıyla eylemcileri görüntülemesi dikkat çekti.

ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERDEN OLUŞAN GRUP

İTÜ'nün yanı sıra farklı üniversitelerden öğrencilerle akademisyenlerin aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir grup saat 12.00 sıralarında Taşkışla Kampüsü önünde bir araya geldi. Grup, burada "Sıranın İTÜ'ye gelmesine hayır" ve "Hocama Dokunma" yazılı pankartlar açtı.

AKADEMİSYEN İHRAÇLARINA TEPKİ

Eylemde sık sık "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet", "Ferman devletin üniversiteler bizimdir", "Teslim olmadık teslim olmayacağız" sloganları atıldı.

"BİZLER ÜNİVERSİTEMİZİ TERK ETMEYECEĞİZ"

İTÜ Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceyda Sungur yaptığı konuşmada, "Bugün OHAL ve KHK'larla üniversitelerde ve kamu kurumlarında ciddi saldırılar olmaktadır. Bizler ne üniversitemizi ne yaşam alanlarımızı, ne meydanlarımızı ne de sokaklarımızı terk etmeyeceğiz. Bizler gitmiyoruz, biz kazanacağız" diye konuştu.

AÇIKLAMA YAPIP DAĞILDILAR

Eylem nedeniyle polisin kampüs çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



(FOTOĞRAF)

 

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