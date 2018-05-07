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Üniversite öğrencisinin tavuklu pilav yedikten sonra ölümüne soruşturma (3)

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA  Sağlık Bakanlığı'nca İzmit'te üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu'nun (26) ölümüyle ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü'nce...

Üniversite öğrencisinin tavuklu pilav yedikten sonra ölümüne soruşturma (3)

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA 
Sağlık Bakanlığı'nca İzmit'te üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu'nun (26) ölümüyle ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Besin zehirlenmesi şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesine gelen hastaya burada gerekli tıbbi müdahaleler yapılarak taburcu edilmiştir. Ancak evde tekrar fenalaşan hasta için 112 Komuta Kontrol Merkezi aranarak ambulans talep edilmiştir. 112 ambulansında tüm acil müdahaleler yapılmasına rağmen maalesef hasta kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili Bakanlığımız talimatıyla Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme neticesinde ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hayatını kaybeden hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz"

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