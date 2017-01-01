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Üniversite öğrencisi yeni yılda organlarını bağışladı

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Okan Ordu, yeni yılda organlarını bağışladı. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne...

Üniversite öğrencisi yeni yılda organlarını bağışladı
ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Okan Ordu, yeni yılda organlarını bağışladı.
ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne gelerek organ bağış formunu dolduran Okan Ordu, yeni yılda kimseye hediye almadığını anlattı. Türkiye'de çok sayıda hastanın organ beklediğini aktaran Ordu, buna karşın bağış sayısının yetersiz olduğunu, bu nedenle insanların yaşamını yitirdiğini kaydetti. Bir kişiye verilebilecek en önemli hediyenin 'sağlık' olduğunu vurgulayan Okan Ordu, "İşte bu nedenle ben de organlarımı bağışladım. Belki organ bekleyen kişiler bu şekilde yeni bir hayata kavuşacak. Herkesi organ bağışlamaya çağırıyorum" dedi.

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