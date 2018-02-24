Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flash....!!!!! Mogadişu'da ikiz bombalı saldırı
Mogadişu'da ikiz bombalı saldırı
Şenol Güneş ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevkedildi
Şenol Güneş ve Aykut Kocaman...
Meclis asansöründe taciz iddiası
Meclis asansöründe tacize komik ceza
Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi İstanbul'da yakalandı
DHKP-C'nin yöneticilerinden M. A. yakalandı

Üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez son yolculuğuna uğurlandı

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL,()  16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez son yolcuğuna uğurlandı.  Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi ikinci sınıf...

Üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez son yolculuğuna uğurlandı

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL,() 
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez son yolcuğuna uğurlandı. 
Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Büyükölmez için Üsküdar Şakirin Cami'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede  Büyükölmez'in annesi Müjde Büyükölmez'in güçlükle ayakta durduğu görülürken, taziyeleri  baba Timur Büyükölmez kabul etti.

BİRBİRİLERİNE SARILARAK AĞLADILAR
Cenazeye Yaren Büyükölmez'in yakınları, okul arkadaşları, öğretmenleri katıldı. Büyükölmez'in 6 yaşındaki kardeşi Yağmur Büyükölmez ise cenazeye getirilmedi.  Büyükölmez'in tabutuna duvak örtülüp çiçekler konuldu. Büyükölmez'in anne ve babası tabutun başında birbirine sarılarak ağladı. 

“SABAH OKULA GÖNDERDİM BİR DAHA GELMEDİ"
Büyükölmez'in annesi Müjde Büyükölmez, “Ben kızımı kaybettim, karşı tarafa ne diyeyim o da 16 yaşında. Benim Yaren'im geri gelemeyecek ki… Benim kızım olay yerinde can vermiş, bir hiç uğrana, yok pahasına. Sabah okula gönderdim bir daha gelmedi" dedi. 
Baba Timur Büyükölmez ise “Benim kızımın çiçeklerini gördünüz mü? Dekanlar bile gelmiş buraya. Kendi başarısı, bizim için değil, kendi için istikbali için çalışıyordu" şeklinde konuştu. Kılınan cenaze namazının ardından Yaren Büyükölmez Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.

fotoğraflı

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314