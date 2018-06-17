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Üniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdi

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), () - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı boyunca kafede çalışan üniversite öğrencisi Derya Arslan (23), bayramlaşmaya gelen çocukların eli boş geriye dönmemesi için evinin kapısına astığı...

Üniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdi

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), () - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı boyunca kafede çalışan üniversite öğrencisi Derya Arslan (23), bayramlaşmaya gelen çocukların eli boş geriye dönmemesi için evinin kapısına astığı kurdelelere şeker, çikolata ve gofret bağlayıp kesilip alınması içinde makas koydu.
Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi öğrencisi Derya Arslan, bayramda bir kafede çalışmaya başladı. Derya Arslan, bayram boyunca bayramlaşma için eve gelen çocukların eli boş geriye dönmemesi için 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin kapısına astığı kurdelelere onlarca çikolata, şeker ve gofret bağlayıp kesilip alınması içinde makas koydu. Zile basan çocuklar, kapıyı açan olmayınca şeker, çikolata ve gofretleri makasla kestikten sonra alıp apartmandan mutlu bir şekilde ayrıldı.
Derya Arslan geçen sene Kurban Bayramı'nda böyle bir yöntemi denediğini hatırlatırken, "Bir daha ki bayramlarda da devam ettireceğim inşallah. Kurdelelere bağladım. Alması zor olmasın diye makas da koydum. Şekerler bittikçe yeniliyorum. Tabii mutlu oluyor insan bittikçe" dedi.

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