Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

Üniversite öğrencilerinden akademisyenlere destek eylemi

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen akademisyenlere destek amacıyla sessiz protesto eylemi yaptı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Devlet Konservatuvarı önünde toplanan...

Üniversite öğrencilerinden akademisyenlere destek eylemi
ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen akademisyenlere destek amacıyla sessiz protesto eylemi yaptı.
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Devlet Konservatuvarı önünde toplanan 100 kadar öğrenci 'Anlamak yasak değil benim ülkemde anlatmak yasak' yazılı pankart açtı. Çeşitli yazıların olduğu dövizler de taşıyan öğrenciler ihraç edilen akademisyenlere sloganlar atmayarak sessizce destek verdi.
Öğrenciler adına basın açıklamasını Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencisi Deniz İnci Yenilmez okudu. Yenilmez şunları söyledi:
"Barışın ve sevginin dilini kullanarak bizi eğiten akademisyenlerin okullarımızdan uzaklaştırılması, bilime ve sanata vurulmuş bir baltadır. Bizler derdimizi ve hikayemizi sanat yoluyla anlatmayı seçmiş insanlar olarak, okul hayatımıza başladığımız ilk günden beri hiçbir şekilde insan ayrımı yapmadan, her şeyden önce sevmeyi ve bir arada olmayı öğreten tüm öğretmenlerimizi geri istiyoruz. Akademisyenlerimizin okullarından uzaklaştırıldığı bu dönemde en büyük hasarı alan okullardan biri olan Dil Tarihi Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünün yalnız olmadığını belirtmek isteriz."
Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler bir süre yere oturdu. Öğrenciler daha sonra eylemlerine son vererek dağıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.