Üniversite öğrencilerinden akademisyenlere destek eylemi

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen akademisyenlere destek amacıyla sessiz protesto eylemi yaptı.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Devlet Konservatuvarı önünde toplanan 100 kadar öğrenci 'Anlamak yasak değil benim ülkemde anlatmak yasak' yazılı pankart açtı. Çeşitli yazıların olduğu dövizler de taşıyan öğrenciler ihraç edilen akademisyenlere sloganlar atmayarak sessizce destek verdi.

Öğrenciler adına basın açıklamasını Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencisi Deniz İnci Yenilmez okudu. Yenilmez şunları söyledi:

"Barışın ve sevginin dilini kullanarak bizi eğiten akademisyenlerin okullarımızdan uzaklaştırılması, bilime ve sanata vurulmuş bir baltadır. Bizler derdimizi ve hikayemizi sanat yoluyla anlatmayı seçmiş insanlar olarak, okul hayatımıza başladığımız ilk günden beri hiçbir şekilde insan ayrımı yapmadan, her şeyden önce sevmeyi ve bir arada olmayı öğreten tüm öğretmenlerimizi geri istiyoruz. Akademisyenlerimizin okullarından uzaklaştırıldığı bu dönemde en büyük hasarı alan okullardan biri olan Dil Tarihi Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünün yalnız olmadığını belirtmek isteriz."

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler bir süre yere oturdu. Öğrenciler daha sonra eylemlerine son vererek dağıldı.



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