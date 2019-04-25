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Üniversite öğrencileri sokak köpekleri için kermes düzenledi

Olgay GÜLER/EDİRNE,() - EDİRNE'de üniversite öğrencileri, sokak hayvanlarının veteriner giderleri ile mama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kermes düzenledi. Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu'na (TÜHAD) bağlı öğrenciler,...

Üniversite öğrencileri sokak köpekleri için kermes düzenledi

Olgay GÜLER/EDİRNE,() - EDİRNE'de üniversite öğrencileri, sokak hayvanlarının veteriner giderleri ile mama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kermes düzenledi.
Trakya Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu'na (TÜHAD) bağlı öğrenciler, Balkan Yerleşkesi'ndeki Bolcaana yemekhanesi önünde kermes düzenledi. Kendi yaptıkları yiyecekleri satışa sunan öğrenciler, elde ettikleri gelirle kampüsteki sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılayacak.  
TÜHAD Topluluk Başkanı Hazal Erkut, sokak hayvanlarına karşı insanların bilinç düzeyini arttırmak için etkinliklere devam ettiklerini dile getirerek, "Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Okul döneminde yemekhane yemekleriyle hayvanları besliyoruz. Ancak yaz aylarında yemekhaneden yemek çıkmadığı için mama almamız gerekiyor. Kuru mama almak için bütçeye ihtiyacımız var. Bunu karşılamak içinde evlerimizde hazırladığımız yiyecekleri kermeste satıyoruz. Böylelikle yaz aylarında kampüste yaşayan canların beslenmelerini sağlayacağız" dedi. 
Hayvan gönüllüsü öğrencilerden Yağmur Islattı da, sokak hayvanlarının insanların desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yapılan etkinlik gerçekten çok güzel. Buradan elde edilen gelir kampüste yaşayan hayvanlar için kullanılacak. Hayvanseverlik gönüllük esasına göre yapılıyor. Tüm Edirnelilerin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.
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