Üniversite öğrencileri belediyelere 'şikayet' yazılımı hazırladı

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Tutku Çıngıl ve Yusuf Tuna, halkın belediyelere ileteceği şikayetlerini tek platformda toplayacak yazılım geliştirdi. Katılımcılar şikayet konusunu yer bildirimi ve fotoğraflarla beraber paylaşırken, diğer kullanıcılar da bu şikayetlere puan verebilecek. Belediyeler de şikayetleri web ara yüzünden görebilecek.



Son yıllarda artan sosyal medya kullanımı ve bununla beraber halkın bu mecralarda şikayetlerini paylaşmasını değerlendiren Çıngıl ve Tuna, bu şikayetlerin muhatabına ulaşmasını sağlama fikrini oluşturdu. Bu fikir üzerine bitirme tezi olarak 'Fix Town' projesini geliştiren öğrenciler Yard.Doç.Dr. Kökten Ulaş Birant danışmanlığında mobil uygulamanın yazılımını tamamladı. Mobil uygulamanın temel amacının şikayetlerin direk ilgili belediyeye bildirilmesini sağlamak olduğunu söyleyen Çıngıl, şöyle dedi:



"Sosyal medyayı biz de etkin şekilde kullanıyoruz. Fark ettik ki insanlar şikayet ettiği bir durumu buradan paylaşıyor. Evet durum duyurulmuş oluyor. Ancak, ilgili belediyeye ulaştırılarak gerekli işlemlerin başlatılması noktasında eksik kalıyor. Biz de bu şikayetlerin yine sosyal medyada olduğu gibi paylaşılabileceği, ancak farklı olarak ilgili belediyenin bunu direk göreceği bir platform geliştirmek için yola çıktık."



Geliştirilen yazılımda kullanıcıların birer hesap açması gerektiğini belirten Tuna, "Kullanıcı bulunduğu noktada karşılaştığı sorunu yer belirterek ve fotoğraf çekerek paylaşabiliyor. Diğer kullanıcılar da yayınlanmış sorunu puanlayabiliyor. Puanlama sistemiyle sorun ciddileştirilebiliyor. Ayrıca sorun çözüldüğünde yine aynı platformda duyurulma imkanı var. Belediyelerin de bildirilen sorunları inceleyebileceği bir web ara yüzü bulunuyor" diye konuştu.

Uygulama telefonun GPS sensörünü de kullanabiliyor. Bu sayede kullanıcıların karşılaşmadıkları sorunu eklemelerinin de önüne geçilmiş oluyor. Ayrıca Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonlar için prototipi hazırlanan uygulamanın altyapısında kullanılan oyunlaştırma teknikleri ile kullanıcıların sürekli ve doğru bilgi girişleri sağlanıyor. Henüz hizmete alınmayan uygulamanın yakın zamanda kullanıma sunulacağı belirtildi.