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Üniversite kampüsünde mezar odası ve 4 iskelet bulundu
BATMAN Üniversitesi yerleşkesinde dünkü fidan dikimi etkinliklerinde mezar odası ile 4 iskelet bulundu. Bölgede inceleme başlatan müze görevlileri, alanı koruma altına aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde eş zamanlı olarak...
GENEL 12.11.2019, 16:45
BATMAN Üniversitesi yerleşkesinde dünkü fidan dikimi etkinliklerinde mezar odası ile 4 iskelet bulundu. Bölgede inceleme başlatan müze görevlileri, alanı koruma altına aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde eş zamanlı olarak dün düzenlenen 'Geleceğe nefes ol' kampanyası etkinlikleri kapsamında Batman Üniversitesi yerleşkesinde fidan dikimi sırasında mezar odası ile 4 iskelet bulundu. Buluntularla ilgili inceleme yapmak üzere bölgeye gelen müze müdürlüğü görevlileri alanı koruma altına aldı. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yapılan ilk incelemede iskeletlerin cumhuriyet dönemine ait olduğunu belirlendiğini ifade ederek, "Dicle Nehri'ne yakın kampüsümüzde dün düzenlediğimiz fidan dikme etkinliğinde oda şeklindeki mezarlık ve 4 iskelet bulundu. Durumu Batman Müzesi’ne bildirdik. Görevliler yaptıkları araştırmada mezarın cumhuriyet dönemine ait olduğunu tespit etti. Araştırmalar sürüyor. Mezarlığın olduğu bölgeyi koruma altına aldık" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde eş zamanlı olarak dün düzenlenen 'Geleceğe nefes ol' kampanyası etkinlikleri kapsamında Batman Üniversitesi yerleşkesinde fidan dikimi sırasında mezar odası ile 4 iskelet bulundu. Buluntularla ilgili inceleme yapmak üzere bölgeye gelen müze müdürlüğü görevlileri alanı koruma altına aldı. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yapılan ilk incelemede iskeletlerin cumhuriyet dönemine ait olduğunu belirlendiğini ifade ederek, "Dicle Nehri'ne yakın kampüsümüzde dün düzenlediğimiz fidan dikme etkinliğinde oda şeklindeki mezarlık ve 4 iskelet bulundu. Durumu Batman Müzesi’ne bildirdik. Görevliler yaptıkları araştırmada mezarın cumhuriyet dönemine ait olduğunu tespit etti. Araştırmalar sürüyor. Mezarlığın olduğu bölgeyi koruma altına aldık" dedi.
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