UNICERA Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı başladı

İSTANBUL, () - UNICERA İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı, İstanbul'da başladı. Sektördeki binin üzerinde markanın katılımıyla yapılan fuar, Ekonomi Bakanlığı'nın da desteğiyle kapsamlı alım heyeti organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak. Fuar 12 Mart'a kadar sürecek.

UNICERA İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı, sektör temsilcilerinin katılımıyla Yeşilköy CNR EXPO Fuar Alanı'nda dün başladı. CNR Holding şirketlerinden ITF İstanbul Fuarcılık, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemeleri Derneği (TİMDER) iş birliğinde yapılan fuara, 126 ülkeden 100 bin ziyaretçinin katılmasının beklendiği belirtildi. Binin üzerinde markanın katılımıyla yapılan fuar, Ekonomi Bakanlığı'nın da desteğiyle kapsamlı alım heyeti organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak. Fuar, 40 ülkeden gelecek alım heyetlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Fuardaki tanıtım etkinliklerinin yanı sıra aralarında ABD, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, Polonya, Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Ürdün, Lübnan'ın da bulunduğu ülkelerden gelecek alım heyetleri, katılımcılarla B2B Eşleştirme Programı kapsamında ikili görüşmeler yapacak.

UNICERA İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı'nın açılış törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, TSF Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yamaner, TİMDER Başkan Yardımcısı Aydın Eşer ve CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel katıldı.