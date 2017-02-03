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Umut yolculuğuna kedisiyle çıkan Suriyeli mülteci ve 61 kişi yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollardan lastik botla geçmeye çalışan 62 mülteci sahil güvenlik tarafından yakalandı. Mültecilerden birinin yanında kedisini...

Umut yolculuğuna kedisiyle çıkan Suriyeli mülteci ve 61 kişi yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollardan lastik botla geçmeye çalışan 62 mülteci sahil güvenlik tarafından yakalandı. Mültecilerden birinin yanında kedisini de götürmeye çalışması dikkati çekti.
Bugün saat 10.00 sıralarında, Çeşme Körfezi'nde devriye görevi görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Çiftlik Mahallesi açıklarında mültecileri taşıyan bir lastik bot olduğunu farketti. Durdurulan bottaki 2'si engelli, 62 mülteci sahil güvenlik botlarına alınıp, kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mülteciler Çeşme İskelesi'ne getirildi. Sahil güvenlik ekipleri, mülteciler arasındaki çocuklara bottan inerken yardımcı oldu. Biri kadın iki engelli mülteci, inip binmelerinde güçlük yaşanmaması için diğer mültecilerden ayrı olarak sahil güvenliğin zodyak botuyla karaya getirildi.
UMUT YOLCULUĞUNA KEDİSİYLE ÇIKMIŞ
3'ünün Kongo, 1'inin Tunus, 58'inin Suriye uyruklu olduğu belirlenen ve Sakız Adası'na geçmeye çalışan mülteciler arasındaki Suriyeli Tarık Kamci'nin, özel çantası içinde taşıdığı 'Samba' adlı İran kedisi ile umuda yolculuğa çıkması dikkat çekti. Kamci'nin özel çantasından çıkarıp sevdiği kedisi, işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen diğer mültecilerin de ilgisiyle karşılaştı.
Çeşme İskelesi'nde çadıra alınan mültecilere Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı. Mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

 

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