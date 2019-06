‘Umut Otobüsü’ oyununun gösteriminde aileler gurur dolu anlar yaşadı

AVRUPA Birliği’nin desteğiyle, hayata geçirilen ‘In Orchestra’ projesi kapsamında, disleksi, down sendromlu ve otizmli 18 gence 2 yıl boyunca verilen eğitimlerinin sonucunda hazırlanan ‘Umut Otobüsü’ isimli tiyatro oyununun ilk halka açık gösterimi Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapıldı. 28-29 Temmuz’da İtalya’nın Floransa kentinde gerçekleşecek olan Sanat Festivali’ne katılmaya hak kazanan ve umudun cesaret verici bir duygu olduğu mesajını içeren oyunu, gençlerin aileleri ve eğitim ekibi heyecanla izledi.Avrupa Birliği projesi kapsamında, İtalya’nın Floransa kentindeki Müzik Okulu öncülüğünde başlatılan ‘In Orchestra’ isimli proje kapsamında, 2 yıl boyunca sanat eğitimi alan Disleksi, otizmli ve down sendromlu 18 gencin sahne aldığı ‘Umut Otobüsü’ isimli tiyatro oyununun ilk halka açık gösterimini Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Gençler, oynadıkları oyunla, İzmir Down Sendromu Derneği’nin de destekleri ile aldıkları eğitimlerin sonucunda gelişen seviyelerini, gözler önüne serdi.ÇOCUKLARIYLA GURUR DUYDULARÇocuklarının bir tiyatro oyununda başarı ile rol aldığını görmek için salonu dolduran aileler, gurur dolu anlar yaşadı. Oynadıkları ‘Umut Otobüsü’ oyunuyla, umudun cesaret verdiğini, birlik ve beraberlikle her türlü zorluğun aşılabileceği mesajını veren 12-35 yaş aralığındaki özel gençler, performanslarıyla profesyonel tiyatrocuları aratmadı.BİR SONRAKİ ADIM ‘ARTI BİR ORKESTRA’Proje koordinatörü Uşak Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral Özçınar, “’Umut Otobüsü’ oyunu bizim projemizin fikri çıktılarından birisiydi. Ancak bunu bir sonuç olarak değil bir ara durak olarak görüyoruz. Floransa’da katılacağımız festivalde konserler, kısa filmler olacak. Biz orada bir tiyatro atölyesi yapacağız. Ardından Milano’da oyunumuzu oradaki partnerimizle beraber sahneleyeceğiz. Daha sonra da ‘In Orchestra’ projemize ‘Artı Bir Orkestra’ isimli yeni yazdığımız bir proje ile devam etmek istiyoruz. Çünkü bu oyunun dışında asıl amacımız eğitimlerle çocukların bilgi kazanması. Bu projede bir çocuk bir kelime kazandı ama bir kelime dünyayı ifade etmek için yeterli değil. Bu nedenle diğer projemizde, tiyatro terapisi yaparak çocuklarımıza kalıcı istihdam oluşturup profesyonel bir tiyatro yaratacağız” dedi.İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu, “Benim down sendromlu 33 yaşındaki oğlum Serdal da bu oyunda rol alıyor. Bu projenin sosyalleşmeleri açısından çocuklarımıza çok katkısı oldu. Disiplini, birlikte hareket etmeyi, toplum içinde yer almayı öğrendiler. Çocuklarımız çok mutlu, gözlerine baktığınız zaman onların ışıltısını, becerisini ve azmini görebilirsiniz. Oğlum ortaokul mezunu, önceden fazla eğitim alacak yerler yoktu. Dernek bünyesinde latin, roman ve zeybek dansları kurslarına katıldı. 3 Temmuz’da dernek olarak Makedonya’ya davet edildik, orada folklor ve roman dans gösterisi sergileyeceğiz. Anneler çocuklarını okuldan sonra eve kapatmasın. Eve kapandıkları zaman hiçbiri dışarı çıkıp, topluma girmek istemiyor. Derneğimizin amacı zaten down sendromlu çocuklara okul sonrası etkinlik alanı açıp, iş imkanı sağlamak” diye konuştu.‘BİZ ONLARDAN DAHA ÇOK HEYECANLANDIK’20 yaşıdaki down sendromlu Ece Güngör’ün annesi Pervin Güngör, “Ece bu sene liseden mezun oldu. Derneğe bağlı olarak roman, latin ve zeybek oynuyor. Takı, ahşap boyama, resim ve seramik kurslarına gidiyor. Onun bir şeyleri başarmış olması çok güzel. Sahnede özgüvenleri çok yüksek, biz onlardan daha çok heyecanlandık. Her Cuma toplanıp hem aileler hem çocuklar olarak bir şeyler paylaştık. Bu proje onlara yalnız tiyatro değil birçok beceri kazandırdı. Lise mezuniyetinde müdürümüz bana ‘Ece’nin ortaokuldan mezun olduğu haliyle lise mezuniyeti arasında o kadar fark var ki. Ece’de büyük bir gelişme var, özgüveni tavan yapmış’ dedi. Ece biraz içine kapanık bir çocuktu, şimdi çok değişti” dedi.