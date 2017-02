Umut Oran: 3.5 milyon mülteci saatli bomba gibi

SOSYALİST Enternasyonal Genel Başkan Yardımcısı ve CHP eski Milletvekili Umut Oran, Türkiye'de evsiz, yurtsuz, işsiz yaşayan Suriyeli mültecileri saatli bombaya benzeterek, "Bu mülteciler ülkeye kayıtsız bir şekilde girdiler. 'Kimdir? Nedir?' diye güvenlik açısından kontrol edilmedi. Bu 3.5 milyon, saatli bomba gibi her an patlayabilir" dedi.

Sosyalist Enternasyonal Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem CHP Milletvekili Umut Oran, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde Denizli'yi ziyaret etti. Honaz İlçesi ve kent merkezlerini gezerek esnaflarla buluşan Oran, sonrasında partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. İşsizliğin Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirten Oran, "6 milyon kişiyle Türkiye'nin 85 ülkeden daha fazla işsize sahip" dedi.

İktidarın 15 yıldır tek başına iktidar olduğu halde bu konuda somut bir şey yapmadığını dile getiren Oran, "Başbakan ve Cumhurbaşkanı işadamları ve sanayicileri tehdit ediyor. 'Herkes bir işçi alırsa işsizlik sorununu çözeriz. Eğer almayan olursa onlarda ifşa ederiz' diyorlar. Böyle birşey olamaz. İktidarın görevi sorun çözmektir. Eğer 6 milyon işsiz varsa, gençlerde bu oran yüzde 20 seviyesindeyse iktidar bunun hesabını vermesi gerekiyor" dedi.

Türkiye sınırları içinde 3.5 milyon Suriyeli olduğunu belirten Oran, Suriyeli mültecilerin ülkeye gerekli önlemler alınmadan giriş yaptığını söyledi. Suriyeli göçmenleri saatli bombaya benzeten Oran, "Bu ülkenin sınırları içinde 3. 5 milyon evsiz, işsiz ve yurtsuz Suriyeli göçmen mülteci var. Bu göçmenler ülkeye kayıtsız bir şekilde girdiler. Kimdir nedir diye güvenlik açısından kontrol edilmedi. Bu 3.5 milyon, saatli bomba gibi her an patlayabilir. Bir tarafta 6 milyondan fazla işsiz, bir taraftan Suriyeli mülteci misafirler. Bu ülke bunu kaldıramaz" diye konuştu.

'İKTİDAR BU ÇILGIN PROJEYİ ANLATAMIYOR'

Türkiye'nin terör belasıyla karşı karşıya olduğunu, güvenlik açısından en sorunlu ülkeler sınıfında 163 ülke içerisinde 145. sırada yer aldığını ifade eden Oran, iktidarın referandum süreciyle yangına körükle gittiğini söyledi. Oran, iktidarın referandum projesini çılgın olarak nitelendirerek, "Darbe girişimi yaşadık ve OHAL içerisindeyiz. Bu ortamda Türkiye kişiye özel ısmarlama tek adamlık başkanlık referandumunda sandığa gidiyor. Gerçekten Türk demokrasisi açısından utanç verici bir şey. 'OHAL'in olduğu bir ortamda ne anayasa değişir ne de bir seçim ve referandum olur' diyor uluslararası hukuk. Türkiye'de bu kadar yangın varken, yangını söndürmesi gereken iktidar, yangına körükle gidiyor. İktidar, 'Eğer başkanlık sistemi gelmezse Türkiye yangın yeri olur, ekonomik sıkıntılar olur, işsizlik daha da artar' diyor bu akıl almaz bir durum. AK Parti ortaya koyduğu kötü anlamda bu çılgın projeyi anlatamıyor. Türkiye'yi Ortaçağ'a götürecek bu projeyi savunamıyor. Hayır oyu kullanacak insanları vatan haini ilan ediyorlar. Terörist ilan ediyorlar. Hayır'a karşı karalama propagandası yapıyorlar. Bu bir memleket meselesi. Biz diyoruz ki Cumhuriyet bizim hayatımız. Bu bir ölüm kalım meselesi bizim açımızdan. Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak için bizim mutlaka bu süreci başarıyla tamamlamamız gerekiyor" diye konuştu.



