'Umudun Çiçekleri' Gelinlik Fuarı'nda yer alacak

İZMİRLİ modacı Zeynep Acar, bu yıl 10 ülkeden 200'ün üzerinde firmanın katılacağı ve 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan 'IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na 'Umudun Çiçekleri' temalı koleksiyonuyla katılacak.Zeynep Acar, Atatürk'ün "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim" sözünden ilham aldığınısöyledi. Acar, "Dünyada bu kadar kaos varken umut hepimizin ihtiyacı ve Ata'mızın umudu hepimize yeter" diyerek, hazırladığı kıyafetin basına tanıtımını da Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler eşliğinde yaptı. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda son günlerini geçirdiği dönemde yatağının karşısında asılı olan 'Dört Mevsim' isimli yağlıboya tablonun da yine ikinci bir ilham kaynağı olduğunu ifade eden Acar, şöyle konuştu:"O tabloda çiçeklerin güzellikleri yer alıyor. 'Umudun Çiçekleri' temasını böyle belirledik. Koleksiyonu çiçekler, kelebekler, renkler eşliğinde pırıl pırıl ışıldayan gelinliklik olarak hazırladım. Evlilik de yeni umutlara yelken açıldığı ilk anlardan biridir. Böyle özel bir günde ve hayat boyu umudun hiç yitirilmediği bir dünya hepimizin özlemi. Siz de hayata umut ve coşkuyla bakın."Modanın siyaset, sosyal ve ekonomik olaylardan etkilendiğini, insanların da yaşadığı dünyaya karşı bakış açılarını modayla dile getirdiğini belirten İzmirli Modacı Zeynep Acar, fuar hazırlığında temasını 'umut' üzerine kurduğunu belirtti.50 METRE İPEK TÜL KULLANILDI'Umudun Çiçekleri' isimli tasarımda 50 metre ipek tül kullanıldı. Transparan gelinliğin üzerine transfer baskı tekniğiyle Atatürk'ün 'Umut' ile ilgili sözü yer alıyor. Ayrıca yine Atatürk'ün portresi de lazer tekniğiyle gelinliğin yakasına monte edildi. Gelinlikte, Atatürk'ün sevdiği Dört Mevsim tablosundaki tüm renkler yer alırken aynı zamanda başından ayak ucuna kadar Fransız dantel, gupürler ve çiçeklerle bezendi.

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