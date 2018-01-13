Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP İstanbul İl Kongresi başladı CANLI
CHP İstanbul İl Kongresi başladı...
Binlerce Mac kullanıcısı Fruitfly ile gözetlemiş
Mac kullanıcılarını Fruitfly ile gözetlemiş
HGS'den fazla para alındığını öne sürdü
HGS'den fazla para alındığını öne...
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Feyzioğlu, Ülkücü Düşünce Derneği'nde konuştu

'Umudun Çiçekleri' Gelinlik Fuarı'nda yer alacak

İZMİRLİ modacı Zeynep Acar, bu yıl 10 ülkeden 200'ün üzerinde firmanın katılacağı ve 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan 'IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na 'Umudun Çiçekleri' temalı...

'Umudun Çiçekleri' Gelinlik Fuarı'nda yer alacak
İZMİRLİ modacı Zeynep Acar, bu yıl 10 ülkeden 200'ün üzerinde firmanın katılacağı ve 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan 'IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na 'Umudun Çiçekleri' temalı koleksiyonuyla katılacak.
Zeynep Acar, Atatürk'ün "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim" sözünden ilham aldığınısöyledi. Acar, "Dünyada bu kadar kaos varken umut hepimizin ihtiyacı ve Ata'mızın umudu hepimize yeter" diyerek, hazırladığı kıyafetin basına tanıtımını da Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler eşliğinde yaptı. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda son günlerini geçirdiği dönemde yatağının karşısında asılı olan 'Dört Mevsim' isimli yağlıboya tablonun da yine ikinci bir ilham kaynağı olduğunu ifade eden Acar, şöyle konuştu:
"O tabloda çiçeklerin güzellikleri yer alıyor. 'Umudun Çiçekleri' temasını böyle belirledik. Koleksiyonu çiçekler, kelebekler, renkler eşliğinde pırıl pırıl ışıldayan gelinliklik olarak hazırladım. Evlilik de yeni umutlara yelken açıldığı ilk anlardan biridir. Böyle özel bir günde ve hayat boyu umudun hiç yitirilmediği bir dünya hepimizin özlemi. Siz de hayata umut ve coşkuyla bakın."
Modanın siyaset, sosyal ve ekonomik olaylardan etkilendiğini, insanların da yaşadığı dünyaya karşı bakış açılarını modayla dile getirdiğini belirten İzmirli Modacı Zeynep Acar, fuar hazırlığında temasını 'umut' üzerine kurduğunu belirtti.
50 METRE İPEK TÜL KULLANILDI
'Umudun Çiçekleri' isimli tasarımda 50 metre ipek tül kullanıldı. Transparan gelinliğin üzerine transfer baskı tekniğiyle Atatürk'ün 'Umut' ile ilgili sözü yer alıyor. Ayrıca yine Atatürk'ün portresi de lazer tekniğiyle gelinliğin yakasına monte edildi. Gelinlikte, Atatürk'ün sevdiği Dört Mevsim tablosundaki tüm renkler yer alırken aynı zamanda başından ayak ucuna kadar Fransız dantel, gupürler ve çiçeklerle bezendi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314