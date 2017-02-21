'Umuda yolculuk'ta donan ayak parmakları kesildi

Turgay İPEK/ERZURUM, () - PAKİSTAN'ın Pencap eyaletinden hayalindeki ülke olan Türkiye'ye insan tacirleri ile birlikte İran üzerinden giriş yapan Muhammet Idnan Han'ın aşırı soğuktan ayakları dondu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi gören Han'ın ayak parmaklarının tümü kesildi.

Türkiye'ye giriş yaptıklarında ayaklarının donmasından dolayı yürüyecek gücü kalmayan 24 yaşındaki Muhammet Idnan Han, kendisi gibi kaçak olan 34 kişi ve insan tacirleri tarafından Ağrı Dağı eteklerinde kaderine terk edildi. Bölgede devriye gezen jandarma komandolar tarafından bitkin bir halde bulunan Pakistanlı genç, battaniyeye sarılarak Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Han, Ağrı Devlet Hastanresi'ne oradan da Şubat ayı başında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne getirildi. Hastanede geçirdiği operasyonla Muhammet Idnan Han'ın ayak parmaklarının tamamı kesildi. Servis doktorları Han'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İlk geldiği günden itibaren yoğun bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Hastanın sadece ayak parmaklarını kesip diğer bölümleri kurtardık. Yürümesinde fazla bir problem olmayacak. Yanık ve plastik Cerrahi Servisi'ne bugünlerde sınırda donan ya da silahla vuralarak yaralanma sonucu çok sayıda kaçak yabancılar geliyor" diye konuştu.

Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan'ın ziyaret ettiği Pakistanlı Han, tekrar Pakistan'a gitmek istemediğini belirtti. Ülkesindeki hasımlarından kaçtığını anlatan Han, şunları söyledi:

"Arsamızı almak istiyorlar. Vermediğimiz için beni kaçırıp sürekli işkence yapıyorlardı. Ailem, beni o adamların elinden kurtarmak ve hayalimdeki ülke olan Türkiye'ye getirmeleri için insan tacirlerine 2 bin dolar verdi. 35 kişiydik ve saatlerce karda yürüdük. Benim her iki ayağım dondu. Biraz dinlenmek istedim ama beni bırakıp gittiler. Askerler beni gördü ve kurtardı. Doktorundan, pansumancısına kadar herkes benimle çok ilgilendi. İstediğim zaman cep telefonları verip beni ailemle görüştürdüler. Sizden tek isteğim beni Pakistan'a göndermeyin. Yoksa öldürürler."

Pakistanlı Muhammet Idnan Han'ı hastanede ziyaret eden ve doktorlardan sağlığı hakkında bilgi alan ve kıyafet hediye eden Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ise, "Muhammet'in tedavisi bittikten sonra bir süre bizim misafirimiz olacak. Kendisinin sağlık durumunu öğrenmek üzere buraya gedik. Ağlayarak Pakistan'a gitmek istemediğini belirtiyor. Ancak inceleme yapacağız ondan sonra karar vereceğiz. Biz gelenin dinine, ırkına mezhebine bakmıyoruz. İnsan bize emanet. Yardım muhtaç olması yeterli. Allah devlete millete zeval vermesin" diye konuştu.

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