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Ümraniye’de okullarda gribe ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem

GENEL 02.02.2020, 11:56
Ümraniye’de okullarda gribe ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem
ÜMRANİYE Belediyesi, pazartesi günü başlayacak ikinci yarı yıl eğitim-öğretim öncesi ilçedeki okullarda hijyen uygulaması yaptı. Ortak kullanım alanlarında yapılan hijyen uygulaması hakkında Başkan Yıldırım, “Ümraniye’deki yüz tane okulumuzda tuvaletlerimizi ve ortak kullanım alanlarını hijyenli hale getiriyoruz. Burada 6 ay süre ile kalıcı olarak çocuklarımızı grip sıkıntısından ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruma amaçlı uygulama gerçekleştiriyoruz” dedi.

Son dönemde hem ülkemizdeki grip salgını, hem de dünya genelinde yaşanan üst solunum hastalıkları nedeniyle Ümraniye Belediyesi okullarda hijyen uygulaması gerçekleştirdi. Ortak kullanım alanlarında yapılan uygulamalarda Başkan Yıldırım’da okullara ziyaretler yaparak denetimlerde bulundu.

“ÇOCUKLARIMIZI YAŞANAN SALGINLARDAN KORUMAK AMAÇLI BİR UYGULAMA”

İlaçlama firması uzmanı Banu Baki, “Gümüş iyon teknolojisi yüksek dezenfeksiyon sağlıyor. Yüksek teknoloji kullanarak yarı sterilizasyon yapıyoruz aslında. Mikropları, bakterileri, mantarları ve virüsleri uzun süreli kalıcılık sağlayarak dezenfeksiyon yapıyoruz. 3 ila 6 ay arasında etkisi devam eden bu uygulama uzun süreli bir etkenlik göstermektedir. Biz burada sınıflarımızda çocuklara steril bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı yaşanan salgınlardan korumak amaçlı bir uygulamadır bu” diye konuştu.   

“BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI KORUMA AMAÇLI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yapılan işlem hakkında bilgi vererek, “Ümraniye’deki yüz tane okulumuzda tuvaletlerimizi ve ortak kullanım alanlarını hijyenli hale getirip, 6 ay süre ile kalıcı olarak çocuklarımızı grip sıkıntısından ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruma amaçlı gerçekleştiriyoruz. Bugünlerde biliyorsunuz farklı virüs çeşitleri var. Hem bunların etkisinde kalarak hem de kış şartlarında olabilecek hastalıklara karşı korunmak için okullarımızda bir hijyen uygulaması yaptık. Yüze yakın devlet okulumuzda Ümraniye Belediyesi, ortak kullanım alanları ve tuvaletlerde hijyen uygulaması başlattık. Mühim olan insan sağlığı, çocuklarımızın sağlığı. Anne-babalar çok dikkatli zaten, bizim de çocuklarımızı her türlü olumsuz şeylerden korumak adına tedbir almamız lazım. Okulların ikinci yarı yılı başlamadan da inşallah hijyen çalışmalarımızı tamamlamış olacağız” dedi.

Bulaşıcı hastalıkların nasıl ve ne şekilde insana ulaşacağının belirsiz olduğuna dikkat çeken Başkan Yıldırım, “Tuvaletler ve ortak kullanım alanları bu hastalıkların yoğunlukla olabileceği yerlerdir. Bizde bir ilki başlatarak böyle bir uygulama hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.  

3 İLA 6 AY ARASINDA UYGULAMA YAPILMALI

Ümraniye’deki okullarda yapılan hijyen uygulamasında ilk olarak ortak kullanım alanlardaki mikroorganizmaların ölçümleri yapıldı. Bu ölçümlerin ardından hijyen uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamanın ardından yaklaşık 1 saat sonra mikroorganizmaların yapılan ölçümlerde yüzde 90 oranında azaldığı görüldü. Yetkililer tarafından hijyen uygulamasının yaklaşık 3 ay ila 6 ay arasında yapılması gerektiği belirtildi. 

 

 

 

 

 

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