Ümraniye’de her ay yüzlerce sokak hayvanı sağlığına kavuşuyor

ÜMRANİYE Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sokak hayvanlarına en iyi hizmeti verebilmek için yoğun mesai harcıyor. Hekimbaşı’nda bulunan rehabilitasyon merkezinde yapılan çalışmalarla her ay yüzlerce sokak hayvanı sağlığına kavuşuyor.

Ümraniye Belediyesi bünyesinde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yürütüyor. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu uyarınca faaliyetlerini sürdüren müdürlük, yaptığı çalışmalarla Ümraniye’yi hayvanlar için daha yaşanabilir bir kent hâline getirmeyi hedefliyor.

GELEN İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORLAR

Hekimbaşı’nda bulunan modern teknolojiyle donatılmış rehabilitasyon merkezinde sokak hayvanlarının tedavileri yapılarak iyileşmeleri sağlanıyor. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler Çözüm Merkezi ve sosyal medya kanalıyla gelen ihbarları değerlendirerek en kısa sürede çözüme kavuşturmaya çalışıyor.

Sokakta başıboş gezen, kulağında küpesi olmayan veya yaralı köpekler ekipler tarafından rehabilitasyon merkezine getirilerek tedavi ediliyor. Aşılanan ve kısırlaştırılan köpekler kulaklarına küpe takıldıktan sonra bir süre misafir edilerek yasa gereği alındıkları yerlere bırakılıyor.

Klinikte kedi ve kuşların tedavileri de veteriner hekimler tarafından yapılıyor.



HAYVANLARI SAHİPLENDİRİYORLAR

Rehabilitasyon merkezinde misafir edilen sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi de yapılabiliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yılın her mevsimi yoğun bir çalışma yürütüyor. Müdürlük sokak hayvanları için mama ve su desteği de sağlıyor.