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Ümraniye’de bir ayda 1100 ağaç dikildi

İSTANBUL, () - ÜMRANİYE'de Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde cadde ve sokaklarda bir aylık sürede 1100 ağaç dikimi gerçekleştirdi. Dikim sonucunda Ümraniye'deki kişi başına düşen yeşil alan 12 metrekare oldu. ...

Ümraniye’de bir ayda 1100 ağaç dikildi

İSTANBUL, () - ÜMRANİYE'de Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde cadde ve sokaklarda bir aylık sürede 1100 ağaç dikimi gerçekleştirdi. Dikim sonucunda Ümraniye'deki kişi başına düşen yeşil alan 12 metrekare oldu.  Ağaçlandırma çalışmaları, ilçe genelindeki yeşil alan ve parklarda devam edecek.

Planlı ve kontrollü şekilde kentleşmeyi hedefleyen Ümraniye'de  yaklaşık 8 milyon metrekarelik yeşil alana ulaşıldı. Belediyenin, ayrıca yaptığı çevre düzenlemelerine yenilerini eklemesi , park, bahçe ve oyun alanları kazandırması sayesinde son 14 yılda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4 kat arttı.  Ümraniyelilerin daha ferah ve yeşille iç içe yaşayabileceği alanlar oluşturma projelerini sürdüren belediye,  ilçe genelindeki çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda bir aylık sürede 1100 ağaç dikimi gerçekleştirdi. Bir aylık gibi kısa zaman içinde dikilen binlerce fidan ile ilçenin yeşil alanı arttırılmaya çalışılırken, trafikten kaynaklanan gürültü kirliliği, egzoz  gazları absorbe edilerek zararın minimize edilmesi hedefleniyor.  

2004 yılında göreve geldiği günden itibaren birçok projeye imza atan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,  yeni park, bahçe ve oyun alanları yapımını sürdürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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