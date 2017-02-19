Ümraniye’de 2B arazilerine imar planı

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () ÜMRANİYE’nin Hekimbaşı, Kazım Karabekir, İnkılap ile Esenkent mahallelerini ilgilendiren imar planı düzenlemesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nden AK Parti ve CHP’li üyelerin oybirliği ile geçti.



Ümraniye’de 2B arazileri üzerinde bulunan yaklaşık 750 hektarlık alanı kapsayan Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri için hazırlanan imar planı onaylandı. İBB Meclisi’nde görüşülen bir diğer plan da 2008 yılında Maltepe’den Ümraniye’ye geçen imarsız bölge oldu. Esenkent Mahallesi’nde, Organize Sanayi Bölgesi ile TEM Otoyolu arasında kalan 53 hektarlık plansız alana yönelik plan teklifi de İBB Meclisi’nden oybirliği ile geçti. Bu kararların ardından, Ümraniye Belediyesi alt ölçekli plan olan 1/1000 ölçekli planları hazırlayacak.



İBB Meclisi’nde konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can “TBMM’de çıkartılan kanunla vatandaşlar tapularını aldılar. Yıllardan beri beklediğimiz 2B arazileri tapularına kavuştu. Şimdi de bu mecliste imar planlarını çıkardık. O mahallelerde büyük mutluluk yaşanıyor” ifadelerini kullanarak planların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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