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Ümraniye TEM otoyolundaki kaza, trafik yoğunluğuna neden oldu

  Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.   Kaza 09.30 sıralarında...

Ümraniye TEM otoyolundaki kaza, trafik yoğunluğuna neden oldu

 

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.  
Kaza 09.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 BY 6531 plakalı araç sürücüsü Zeynep Dizman, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın lastiği koparken, savrulan araç 10 metre ileride durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, sürücü Zeynep Dizman ve araçtaki küçük bir kız çocuğu yara almadan kurtuldu. 
Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yola dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin çalışmasını ardından kaza yapan araç kaldırıldı,trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

 

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