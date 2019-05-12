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Ümraniye'de yangın paniği; mahalleli sokağa döküldü

    Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () ÜMRANİYE'de 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumandan bir kadın etkilenirken, itfaiye ekipleri yanlış parklanmalar yüzünden sokağa girmekte zorlandı. Yarım saatlik...

Ümraniye'de yangın paniği; mahalleli sokağa döküldü

 

 

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () ÜMRANİYE'de 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumandan bir kadın etkilenirken, itfaiye ekipleri yanlış parklanmalar yüzünden sokağa girmekte zorlandı. Yarım saatlik çalışma sonucunda itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.  Olay saat 14.30'da Ümraniye İstiklal Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar yangın nedeniyle sokağa döküldü. Evde bulunan 3 kişi vatandaşlar tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokaktaki yanlış parklanmalar yüzünden ekipler sokağa girmekte zorlandı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.  Dumandan etkilenen bir kadın olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı.Yarım saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

(FOTOĞRAF)

 

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