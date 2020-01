Ümraniye'de üvey anne dehşeti iddiası

Zeki GÜNAL- Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- / İstanbul - ÜMRANİYE'de, 14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su döktüğü ileri sürülen üvey anne Y.T. gözaltına alındı. Vücudunda yanıklar oluşan I.T. hastanede tedavi altına alınırken, üvey anne Y.T., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 14 yaşındaki I.T., sömestr tatili için babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T (29)'nin yaşadığı eve misafirliğe gitti. Akşam yemeği yendikten sonra üvey annesi Y.T, kendisine yardım etmesi için I.T.'yi mutfağa çağırdı ve kızdan bulaşıkları makineye yerleştirmesini istedi. I.T., kirli bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgâhın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.'nin başından aşağı döküldü. I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz, olayın kasıtlı yapıldığını söyleyerek Y.T'den şikâyetçi oldu. Y.T, gözaltına alınarak Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı.

3 kere ameliyat edilenn I.T.'nin Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık tedavi bölümündeki tedavisi sürüyor. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TAVAYI BULAŞIK MAKİNESİNE KOYDUĞUM GİBİ BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SU DÖKTÜ"

Hastaneki tedavi süren I. T., "15 tatil için babamın yanına gitmiştim. Üvey annem ile birlikte kalıyorlar. Hamileymiş, bir tane de çocuğu var. İlk gittiğimde bana iyi davrandı. Ama ikinci gittiğimde özel bölgeme tekme attı. Ondan sonra 'Ne yapıyorsun' deyince, bana güldü, kahkaha atmaya başladı. Sonra acıdığını söyledim, oturdum. 'Şaka yaptım bir tanem.' dedi. Ondan sonra bir gün daha geçti. Zaten babam sabah 10'da işe gidip akşam 10'da işten geliyor. Ondan sonra akşam 10'da bir gün sonrasında babam geldi. Oturduk, yemek yedik. Ama yemek boyunca çaydanlıkta su vardı, tüpteydi. Yemeğimizi yerken, yemek olurken çaydanlık hala kaynıyordu. Yemeğimizi yedik, gittik mutfağa. 'Bana yardım edebilir misin' dedi. Zaten gittiğimden beri bana yaptırıyordu. Yapmasında değilim de 'yap' dedi yaptım. Ondan sonra gittim bulaşık makinesindeki eşyaları dizdim. Sonra bana 'yediklerimizi de yerleştir' dedi. Ben de yerleştirdim ama o orada hiçbir şey yapmıyordu. Tüpte çaydanlık vardı, eli de çaydanlıktaydı. Yerleştirmeye başladım. Bana bir tava verdi ve bulaşık makinesine yerleştirmemi söyledi. Yerleştirdim, kapağını kapattım, çıkıyordum. Bana böyle konulmayacağını söyledi. Çıkardı tekrar elime verdi. Bulaşık makinesine koydum, koyduğum gibi başımdan aşağı kaynar su döktü" dedi.



"'BANA BİR ŞEY OLURSA BENİ BU KONUMDA BULURSUN' DEMİŞ"

I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz da, "Pazar günü okullar tatil oldu benim kızım, 'Ben babamı özledim babamın yanına gitmek istiyorum' dedi. Ben de 'Yok kızım gitme ne gideceksin' dedim. O da 'Yok anne ben çocuğu da çok özledim. Bebeği görmek istiyorum bebeğe hediye de aldım.' dedi. 'Tamam kızım git' dedim ben de. Pazar günü babası Taksim'e geliyor. Taksim'den alıyor Ümraniye'ye gidiyorlar. Kızımı aradım 'Ne yapıyorsun?' dedim, 'Ben evdeyim, biz eve geldik anne' dedi. 'Bebeği de çok tatlıymış anne kardeşime benziyor.' dedi. Babası işteyken kıza tekme atıyor. Babasını arıyor, 'Baba bu kadın bana tekme attı.' diyor. Babası da 'O sana şaka yapmıştır, tekme atmamıştır.' diyor. Teyzesini aramış, 'Ben sana bu konumu atıyorum. Bana bir şey olursa bu konumda beni bulursun.' demiş" diye konuştu.



"BABASI, 'SÖYLEME, ANNEN EŞİME ZARAR VERECEK' DEMİŞ"

Yılmaz, "O gece akşamı da yemek yiyorlar. Babası salondaymış. Bulaşık makinesini açıyor. 'Git, bulaşıkları makineye yerleştir' diyor. I. bulaşıkları makineye yerleştirdiği zaman 'Bu yerleştirme olmamış tekrar diz bunları' diyor. Çay içecekler suyu da kaynatıyorlar. Çay ocağın üzerinde. Kızım eğilirken kaynar su bütün vücudunun üzerine dökülüyor komple kızım yanıyor. 2 gündür hastanede, haber vermediler bana. Kızımın telefonu da kapalı. Suyu bilerek dökmüş. Kız bayılmış yere düşmüş. Kafatasını sırtını komple yakmış. Kızı hastaneye getiriyorlar. Babasına 'Beni kadın yaktı' diyor. Babası da 'Söyleme, annen eşime zarar verecek. Sen, bulaşık makinesinin üzerinde ocak varmış, ocağın üzerinde çaydanlık varmış, ben makineyi açarken üzerime geldi dersin' demiş. Kimi arıyorsak herkese böyle söylüyorlar, yalan konuşuyorlar. İlk ifadesini böyle yazmış" ifadesini kullandı,

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Yılmaz, "Babası gizlice eşiyle konuştu. 'Kızıma bir şey olursa seni öldüreceğim' dedi. Ben geldiğinden beri hiç inanmadım. Babasına dedim ki 'Karın yapmış olabilir yanlışlıkla olabilir. Ama sizin dediğiniz şekilde değil. Kızım bu şekilde yanmamıştır' dedim. Öğrendiğimiz zaman 3 gün sonra biz polisleri aradık, polisler kadını evde yakaladı. Ve kız kendi kendine dökmüş diye serbest bırakıldı. Kızım 'Hafızam yerinde ben aptal değilim, o benim üzerime kaynar su döktü' dedi. Çaydanlık dökülseydi yerde olabilirdi. Su dökülmez mi, yere bir şey olmaz mı? Kızım, 'Her yerime döktü ve salona kaçtı' dedi" diye konuştu.

"KIZIN YANDIĞINI BİZDEN GİZLİYORLAR"

I. T.'nin teyzesi Felek Övünç ise, "Bu olaylar nedeniyle hepimiz çok üzgünüz. Kızın hayatını bitirdiler. Annesi el bebek gül bebek büyüttüğü kızını babasının evine yolluyor. Bir gecede kızı yakıp yolluyorlar. Ve yaktıkları yetmiyormuş gibi; 2 gündür kız yanmış, bize bilgi vermiyorlar. Kızın yandığını bizden gizliyorlar. Annesi sürekli oraya buraya gidip temizlik yaparak kızına ve oğluna bakıyor. I. oraya giderken herkes sürekli 'Y. senin üvey kızın çok güzel.' diyormuş. Belki de bundan dolayı kıskanarak yaktı kızı. Kıza demiş ki makineye eğil şu tavaları diz. Bilmiyoruz biz orada değiliz. Tavaları dizerken demiş ki, 'Bulaşık bu şekilde mi dizilir. Tekrar eğilip dizer misin?' demiş onun başında beklemiş. 'Teyze bir baktım kafamdan kaynar su gerisini hatırlamıyorum' dedi. 'Annesi gelir kargaşa çıkarır daha bir şey yok' dediler. 'Bu kız da ciddi bir şey var o yüzden gizliyorsun fotoğrafını yollar mısın' dedim. Fotoğrafını yolladı kız tamamen mumya gibi sarılmış halde. Ciddi olmasa bu kadar sararlar mı 3 tane serum takılı" dedi.

(FOTOĞRAF)