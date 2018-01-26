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Ümraniye'de ünlü bir giyim mağazasında soygun

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() ÜMRANİYE'de ünlü bir giyim mağazasına giren yüzleri maskeli hırsızlar, 15 bin TL değerindeki giysiyi alarak kayıplara karıştı. Polis kaçan hırsızları arıyor.   Olay, Şerifali Mahallesi Şehit Sokak üzerindeki...

Ümraniye'de ünlü bir giyim mağazasında soygun

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() ÜMRANİYE'de ünlü bir giyim mağazasına giren yüzleri maskeli hırsızlar, 15 bin TL değerindeki giysiyi alarak kayıplara karıştı. Polis kaçan hırsızları arıyor.
 
Olay, Şerifali Mahallesi Şehit Sokak üzerindeki 2 katlı ünlü bir giyim mağazasında saat 23:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mağazanın kapanmasını beyaz bir kamyonet içerisinde bekleyen hırsızlar bir süre sonra mağazanın kapamasıyla harekete geçti. Mağazanın kapısını levye ile açan yüzleri maskeli hırsızlar, vitrindeki ve reyondaki elbiseleri toplayıp geldikleri kamyonetle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
 
Olay yerine gelen polis ekipleri, mağazanın çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Mağazadan yaklaşık 15 bin TL değerindeki giysinin çalındığı öğrenildi. Polis beyaz kamyonetle kaçan hırsızları arıyor.
 (FOTOĞRAFLI)
 

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