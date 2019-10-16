Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın (1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-ÜMRANİYE Yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, çok sayıda ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.