Ümraniye'de merdiven çöktü (1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL -ÜMRANİYE'de bir binanın girişinde bulunan merdiven çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, o sırada merdivende bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla...

23 Nisan 2019 Salı 12:23