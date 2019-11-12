Ümraniye'de kozmetik imalathanesinde yangın
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL()-ÜMRANİYE'de 4 katlı bir kozmetik imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ümraniye Şerifali Mahallesi Garip Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir kozmetik imalathanesinin bodrum katında...
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL()-ÜMRANİYE'de 4 katlı bir kozmetik imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ümraniye Şerifali Mahallesi Garip Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir kozmetik imalathanesinin bodrum katında saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını hemen kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, imalathanede hasar meydana geldi. Bir mahalle sakini, “Hafif bir yangın kokusu geliyordu. O an için mal sahibine haber verildi. Dolayısıyla hemen geldiler, yangın gittikçe büyüdü. Burası bir kozmetik üretim yeridir. Dumanlar çıkıyor, insanların rahat çalışmasına engel oluyor bu dumanlar. Yaralı, can kaybı yok çünkü kapalıydı. Saat 7'den sonra kimse kalmıyor. Alarmın çalmasıyla dumanın kokusuyla haber verildi. Şu an müdahale ediliyor" dedi.
(FOTOĞRAF)
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