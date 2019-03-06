Ümraniye'de cinayet: Annesini beyzbol sopasıyla vurarak öldürmüş

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()-ÜMRANİYE'de başına sert bir cisimle vurulduğu belirtilen 45 yaşındaki Arzu Özkan evinde ölü bulundu. Beyzbol sopasıyla vurarak annesini öldürdüğü itiraf eden 17 yaşındaki T.Ö.'nün, "Annem kız arkadaşımla ilişkime onay vermeyince sinirlenerek vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Esenevler Mahallesi Firuze Sokak 34 numarada Atalay apartmanında meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan (45) sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze evden çıkarıldı. Arzu Özkan'ın erkek kardeşi uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Baba ve oğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, annesi Arzu Özkan'ı beyzbol sopasıyla vurarak öldürdüğünü itiraf eden T.Ö., "Annem kız arkadaşımla ilişkime onay vermeyince sinirlenerek vurdum" dediği öğrenildi.

T.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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