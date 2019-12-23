Ümraniye'de çatışmada yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () ÜMRANİYE'de polisten kaçarken çıkan silahlı çatışma sonrası yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi Olay önceki akşam Esenşehir Mahallesi İlkyaz Sokak'ta meydana geldi. Sancaktepe...
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () ÜMRANİYE'de polisten kaçarken çıkan silahlı çatışma sonrası yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Olay önceki akşam Esenşehir Mahallesi İlkyaz Sokak'ta meydana geldi. Sancaktepe Asayiş Büro ekipleri 19 Mayıs Caddesi'nde Ü.Ç ve E.B. üzerinde yaptıkları çalışmada 90 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler zanlılardan aldığı ilk ifadelerden sonra operasyonu genişleterek uyuşturucunun nerede alındığına yönelik çalışma başlattı.
POLİS ALICI GİBİ İRTİBATA GEÇTİ
Asayiş büroda görevli bir polis memuru alıcı gibi irtibata geçerek satıcıların belirlediği adreste buluştu. Satıcılar ile uyuşturucu alışveriş yapılıp suçüstü yapıldığı sırada şüphelilerden O.N. polis ekiplerine ateş açtı. Şüphelilerin ateş açması üzerine polis ekipleri de karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüphelilerden biri bacağından vuruldu. Şüphelilerden B.T.'nin hastanede tedavisi devam derken Ü.Ç, E.B, O.N, Y.K. emniyetteki işlemelerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlıların uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama gibi birçok suçtun sabıkası olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
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