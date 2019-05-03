Ümraniye Belediyesi, Ramazan’a hazır

ÜMRANİYE Belediyesi, “Ramazan Birlikte Güzel” temasıyla Ramazan ayı programı hazırladı. Ümraniye’de bulunan 9 metro durağında iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi iftariyelik dağıtılacak. Bunun yanında yaşlı, engelli, yetim-öksüz, şehit ve gazi yakınları için iftarlar düzenlenecek.

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinin bu yıl ki teması “Ramazan Birlikte Güzel” oldu. Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’na kurulu olan çadırda yapılacak Ramazan etkinliklerinde ise çocuk programları, tiyatro oyunları, sahne gösterileri ve söyleşilerle Ümraniyeliler hoşça vakit geçirecek.

9 FARKLI NOKTADA İFTARİYELİK DAĞITILACAK

Ümraniye Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi metro çıkışlarında iftariyelik dağıtacak. Dağıtımın yapılacağı noktalar ise şöyle: Ümraniye, Çarşı (TRT Lojmanları), Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu ve Necip Fazıl metro istasyonlarının çıkışları.

ETKİNLİKLER SANTRAL ETKİNLİK ALANI’NDA YAPILACAK

Ümraniye Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Ramazan ayı boyunca Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ömer Döngeloğlu, Mustafa Karataş, Vehbi Vakkasoğlu, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Mustafa Akgül ve Yavuz Bahadıroğlu’nun da aralarında bulunduğu önemli isimler vatandaşlarla bir araya gelecek. Mehmet Kemiksiz, Sufi Ayinleri Topluluğu, Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Engelliler Korosu, Kerkük İlahi Grubu, Amir Ateş, Umut Mürare, Halil Necipoğlu ve Dervişan Mûsiki Topluluğu gibi sanatçılar vatandaşlarla buluşturulacak. Ay boyunca iftar öncesi ise çocuklar için tiyatro oyunları ve animasyon filmler olacak. İftar sonrası da program mukabele ve sohbetlerle devam edecek.

HEMŞEHRİ STANTLARI KURULACAK

Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik alanındaki hemşehri stantlarıyla Anadolu’nun farklı yörelerine ait kültürler, Ramazan gecelerinde Ümraniye’de sergilenecek. Alanda yer alan stantlarda dernekler kendi yöresel ürünlerini ve kültürlerini tanıtarak hemşehrilerini ağırlayacak.

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