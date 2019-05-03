Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

Ümraniye Belediyesi, Ramazan’a hazır

ÜMRANİYE Belediyesi, “Ramazan Birlikte Güzel” temasıyla Ramazan ayı programı hazırladı. Ümraniye’de bulunan 9 metro durağında iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi iftariyelik dağıtılacak. Bunun yanında yaşlı, engelli, yetim-öksüz,...

Ümraniye Belediyesi, Ramazan’a hazır
ÜMRANİYE Belediyesi, “Ramazan Birlikte Güzel” temasıyla Ramazan ayı programı hazırladı. Ümraniye’de bulunan 9 metro durağında iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi iftariyelik dağıtılacak. Bunun yanında yaşlı, engelli, yetim-öksüz, şehit ve gazi yakınları için iftarlar düzenlenecek.

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği  Ramazan etkinliklerinin bu yıl ki teması “Ramazan Birlikte Güzel” oldu. Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’na kurulu olan çadırda yapılacak Ramazan etkinliklerinde ise çocuk programları, tiyatro oyunları, sahne gösterileri ve söyleşilerle Ümraniyeliler hoşça vakit geçirecek.

9 FARKLI NOKTADA İFTARİYELİK DAĞITILACAK

Ümraniye Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi metro çıkışlarında iftariyelik dağıtacak. Dağıtımın yapılacağı noktalar ise şöyle: Ümraniye, Çarşı (TRT Lojmanları), Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu ve Necip Fazıl metro istasyonlarının çıkışları.

ETKİNLİKLER SANTRAL ETKİNLİK ALANI’NDA YAPILACAK

Ümraniye Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Ramazan ayı boyunca Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ömer Döngeloğlu, Mustafa Karataş, Vehbi Vakkasoğlu, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Mustafa Akgül ve Yavuz Bahadıroğlu’nun da aralarında bulunduğu önemli isimler vatandaşlarla bir araya gelecek. Mehmet Kemiksiz, Sufi Ayinleri Topluluğu, Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Engelliler Korosu, Kerkük İlahi Grubu, Amir Ateş, Umut Mürare, Halil Necipoğlu ve Dervişan Mûsiki Topluluğu gibi sanatçılar vatandaşlarla buluşturulacak. Ay boyunca iftar öncesi ise çocuklar için tiyatro oyunları ve animasyon filmler olacak. İftar sonrası da program mukabele ve sohbetlerle devam edecek.

HEMŞEHRİ STANTLARI KURULACAK

Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik alanındaki hemşehri stantlarıyla Anadolu’nun farklı yörelerine ait kültürler, Ramazan gecelerinde Ümraniye’de sergilenecek. Alanda yer alan stantlarda dernekler kendi yöresel ürünlerini ve kültürlerini tanıtarak hemşehrilerini ağırlayacak.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328