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Ümmügülsüm, gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde annesinin kullandığı otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ümmügülsüm Cindere'nin (13) cenaze töreninde tabutunun üzerine gelinlik koyuldu. Ümmügülsüm, gözyaşları arasında toprağa...
GENEL 07.10.2019, 15:04
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde annesinin kullandığı otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ümmügülsüm Cindere'nin (13) cenaze töreninde tabutunun üzerine gelinlik koyuldu. Ümmügülsüm, gözyaşları arasında toprağa verilirken, kazada yaralanan annesi Gülay Cindere'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Seydişehir-Bozkır yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Gülay Cindere yönetimindeki 42 ZN 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atıp, devrildi. Kazada sürücü Gülay Cindere ile kızı Ümmügülsüm Cindere yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ümmügülsüm Cindere, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Tabutunun üzerine gelinlik konulan Ümmügülsüm Cindere'nin cenazesi Seydiharun Camisi’nde kılınan namazın ardından Kızılcalar Mezarlığı'na defnedildi. Kazada yaralanan annesi Gülay Cindere'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Seydişehir-Bozkır yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Gülay Cindere yönetimindeki 42 ZN 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atıp, devrildi. Kazada sürücü Gülay Cindere ile kızı Ümmügülsüm Cindere yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ümmügülsüm Cindere, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Tabutunun üzerine gelinlik konulan Ümmügülsüm Cindere'nin cenazesi Seydiharun Camisi’nde kılınan namazın ardından Kızılcalar Mezarlığı'na defnedildi. Kazada yaralanan annesi Gülay Cindere'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
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