Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'na, Silifke ülkücüler saldırdı (2)

"AMACIMIZ TÜRK MİLLETİNİ KUCAKLAMAK"

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Silifke'de ülkücü bir grubun salonun altını üstüne getirdiği olayların sakinleşmesinin ardından konuşma yaptı. 'Başbuğ Türkeş' sloganları eşliğinde konuşan Özdağ, şunları söyledi:

"Her yerde önümüze değişik engeller çıkıyor. Ama biz bu engelleri Türk milliyetçisine yakışır şekilde, bir ülkücüye yaraşır şekilde, Alparslan Türkeş’in öğrencilerine yakışır şekilde, teker teker aşarak yolumuza devam ediyoruz. Çünkü amacımız Türk milletine dayatılmaya çalışılan bir bölünme ve diktatörlük anayasasına 'hayır' demek. Türk milliyetçiliğinin gerçek duruşunu bu konuda ortaya koymak. Amacımız bunun ötesinde yıllardan beri, bölünmeye çalışılan etnik fay hatları boyunca ayrıştırılmaya çalışılan, mezhep fay hatları boyunca ayrıştırılmaya çalışılan, şimdi evet ve hayır ile ayrıştırılmaya çalışılan büyük Türk milletini kucaklamak ve tekrar hepimizin, büyük Türk Milletinin evlatları olduğunu hatırlamak."

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da konuşmasında, Allah'ın verdiği aklın kullanılması gerektiğini söyledi. Halaçoğlu, "Bizler de bu yüzden buradayız. Birileri tutmuş şöyle söylüyor. O sürahidir. Size soruyorum elimde gördüğünüz bu pet şişe sürahi midir? İşte akıllı insan bunu söyler. Ben elimdeki şişeyi saklıyorum ve size diyorum ki ben gördüğüm için siz kabul edin, ona ne dersiniz, hayır" diye konuştu.

Mehmet OKUR / SİLİFKE(Mersin), ()

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